Siden februar sidste år har den ukrainske BørneTelefon modtaget 664 henvendelser. Over en femtedel om angst.

Angst og stress fylder hos ukrainske børn og unge, der henvender sig på den ukrainsksprogede BørneTelefon.

Det viser en ny opgørelse fra Børns Vilkår.

I sidste års opgørelse var det praktiske spørgsmål og trivsel i skolen, der fyldte blandt henvendelserne.

Men nu - op mod toårsdagen for Ruslands invasion af Ukraine - har børnenes perspektiv ændret sig, forklarer direktøren for Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl.

- Fra at mange tænkte deres ophold i Danmark var midlertidig, fordi krigen snart var ovre, så har en ny realitet ramt de ukrainske familier. Det er ikke længere sikkert, at man kommer hjem igen, siger han.

Den ukrainsksprogede BørneTelefon har i alt haft 870 henvendelser, siden den blev oprettet i april 2022.

Over en femtedel af henvendelserne skyldes angst. Derudover har 19,4 procent af henvendelserne drejet sig om stress eller præstationsangst.

Regeringen vedtog i september sidste år, at særloven, der giver ukrainske flygtninge mulighed for at arbejde og gå i skole i Danmark, forlænges til sommeren 2025.

Hvad der skal se bagefter er dog uvist, og den usikkerhed går de unge ukrainere på, siger Rasmus Kjeldahl.

- Det er ikke noget langt tidsperspektiv, hvis de tænker på at gå i skole og få en uddannelse. Vi har ikke som samfund formået at give dem de rammer, der skal til, for at få en klar plan for deres liv, siger han.

Kjeldahl pointerer, at mange af børnene har dobbelt skolegang, da de først møder i dansk skole og senere på dagen har ukrainsk onlineskole. Derfor ved de ikke, hvilket skolesystem de skal indordne sig efter.

Øvrige henvendelser fra ukrainske børn og unge handler især om bekymringer om integration i det danske samfund, trivsel i skolen og ensomhed.

Der har siden sidste års opgørelse i februar været 664 henvendelser. Fra april 2022 til februar sidste år var der 206.

Og det er både et tegn på en stigning af mistrivsel blandt børnene, og at flere nu kender til BørneTelefonen, siger Rasmus Kjeldahl.

Over halvdelen af BørneTelefonens henvendelser er fra børn under 18 år, mens 22,8 procent af dem er fra ukrainere over 18 år. De resterende har ikke angivet deres alder.

Der har desuden været 506 rådgivningssamtaler på den ukrainsksprogede ForældreTelefon.

Den ukrainsksprogede BørneTelefon står til at lukke 1. april, da Børns Vilkår ikke har midlerne til at drive den længere, siger Rasmus Kjeldahl og pointerer, at man håber på at kunne holde den åbent længere.

