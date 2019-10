»Nogle gange skal en meget simpel besked skrives med meget store bogstaver.«

Sådan lød det fra en klimaaktivist fra bevægelsen Extinction Rebellion, der torsdag eftermiddag hejste et flere meter højt banner op i tårnet på Christiansborg.

Et banner, der i anledning af Folketingets åbningsdebat skulle skabe opmærksomhed på den klimakrise, verden står overfor.

»Politikerne bliver nødt til at tage det her seriøst,« sagde flere af aktivisterne, da B.T. spurgte dem, hvorfor de valgte at bryde loven.

Her kan du se banneret, som aktivisterne hængte op. Foto: Amanda Mortensen

Dog varede det ikke længe, før politiet ankom. To betjente bad aktivisterne fjerne banneret.

»Vi fjerner ikke banneret frivilligt,« svarede en talsperson fra bevægelsen.

Kort efter kom endnu en bil med tre betjente kørende. De ville klippe banneret ned.

»Det er ikke sikkert at klippe banneret ned. Der holder en masse biler, og folk går rundt her på pladsen,« sagde en af aktivisterne og pegede på en gruppe mennesker, der var stoppet op for at se, hvad der foregik.

Aktivisterne holdt banneret på plads med reb og deres kropsvægt.

»Sker der noget, så må det være jeres ansvar,« svarede betjenten og fulgte efter de øvrige betjente op i tårnet, hvor cirka fire aktivister holdt banneret udstrakt.

Nede på jorden havde en del af aktivisterne cykelhjelme på, så de ikke fik de tunge reb i hovedet, hvis noget skulle gå galt.

»Vi har sørget for, at der ikke står nogle under banneret, men vi er nødt til at passe på hovedet,« sagde en aktivist ved navn Caroline, der havde iført sig en sort cykelhjelm.

Også politiker fra Radikale Venstre Jens Rohde var kommet for at tage billeder af banneret med teksten ‘Lyt til klimaforskerne. Beskyt livet’.

Jens Rohde(RV) var kommet ud fra Folketingets åbningsdebat for at tage billeder af aktivisternes banner. Foto: Amanda Mortensen

»Jeg kan sgu godt lide lidt ungdomsoprør. Budskabet er jo vigtigt. Det er godt, at nogen gør noget,« sagde han med et stort smil på læben.

Der gik dog ikke længe, før der blev sat en stopper for oprøret, og banneret begyndte at falde mod jorden. Langsomt og heldigvis sikkert kom det tættere og tættere på brostenene.

»Var I kravlet derop eller hvad?« spurgte en forbipasserende.

»Nej, der er fri offentlig adgang til tårnet. Vi har bare gjort vores borgerpligt,« svarede en aktivist.

Alle aktivister - også dem der ikke deltog aktivt - blev registeret. Foto: Amanda Mortensen

Hun nåede næsten ikke at svare, før en betjent bad alle aktivisterne trække til siden. De skulle registreres med navn og CPR-nummer.

Også B.T.’s udsendte måtte vise pressekort og oplyse navn.

»Jeg skal lige sikre mig, at du er en rigtig journalist,« sagde betjenten, mens han tog et billede af kortet.

Ingen aktivister blev anholdt under aktionen, men de vil muligvis få en bøde hver især.