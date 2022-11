Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Først kørte letbanen ikke på grund af frost på skinnerne.

Så var det efterårsbladene, der var et problem, og nu er der en tredje årsag til letbanetogets forsinkelser og aflysninger.

Ifølge TV 2 Østjylland skal flere letbanetog i Aarhus nemlig have foretaget eftersyn og indtil da, tages de altså helt ud af drift.

Og det forventes at påvirke letbanen i de kommende uger, skriver Aarhus Letbane i en pressemeddelelse.

»Vi er utrolig kede af at måtte trække flere letbanetog ud af drift. Men når et eftersyn ikke er gennemført, er der risiko for en svækkelse af sikkerheden, og dermed må letbanetogene ikke køre,« siger Michael Borre, administrerende direktør ved Aarhus Letbane.

Det vil især gå ud over L1 mellem Grenaa og Aarhus H.

Der arbejdes nu intensivt på at at få lavet en nødkøreplan, men Letbanen oplyser allerede nu, at det kan komme til at inkludere erstatningsbusser.

Hvor længe de påkrævede eftersyn vil tage at gennemføre, er endnu uvis.