Mange af Googles tjenester er nede. Det gælder eksempelvis Gmail, Google Drive og Youtube.

Det skriver internetsiden DownDetector, der til dagligt har med onlineproblemer af store internetsider.

Årsagen til problemerne er fortsat ukendt.

På et kort, som DownDetector har på deres hjemmeside, kan man se, at det er hovedsagligt i Vesteuropa, at Google har problemer, men problemet er blevet registreret over hele verden.

TIP OS! Bliver du hårdt ramt af problemerne med Googles tjenester? Så send en mail til 1929@bt.dk.

På nuværende tidspunkt har omkring 15.000 fejlmeldt Googles tjenester på DownDetector.

Det er ikke Googles søgefunktion, der er nede, men derimod flere af Googles forskellige tjenester.

Google har ikke officielt meldt noget ud omkring deres problemer.

Opdateres...