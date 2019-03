Cirka fem gange så mange udskød i 2017 deres folkepension i forhold til 2006. Det viser nye tal.

Stadigt flere ældre vælger at udskyde deres folkepension. De fortsætter deres arbejde mod til gengæld at få mere i folkepension, når de forlader arbejdsmarkedet.

Det skriver Finans på baggrund af nye tal fra Beskæftigelsesministeriet.

Tallene viser, at 20.400 ældre i 2017 opsatte deres folkepension, som det hedder, når man venter med at hæve folkepensionen for i sidste ende at kunne få mere. Det er en femdobling i forhold til 2006, hvor 4200 gjorde det.

Målt i andelen af folkepensionister, som opsætter deres folkepension, er der sket en stigning fra 0,5 procent til 1,9 procent, skriver avisen.

Ordningen med at opsætte sin folkepension trådte i kraft i 2004. Siden er kravet for, hvor mange timer man skal arbejde for at kunne gøre det, blevet sat ned to gange.

Siden 2014 har man skullet arbejde mindst 750 timer om året for at optjene tilægget, der giver den højere udbetaling.

Tallene kommer oveni en debat om folkepension, hvor politikerne forhandler om bedre vilkår for nedslidte.

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) fortæller til Jyllands-Posten, at det er vigtigt at fastholde den positive udvikling med, at flere seniorer udskyder folkepensionen.

/ritzau/