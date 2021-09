Flere og flere ældre i Aarhus får allerede sved på panden.

Men et nyt projekt skal nu få endnu flere ældre til at dyrke motion og melde sig ind i en idrætsforening.

Et samarbejde mellem kommunen, DGI og Danmarks Idrætsforening, der hedder« Bevæg dig for livet – senior« har allerede fået flere ældre til at melde sig ind i en idrætsforening.

Fra projektets start i 2016 og tre år frem steg antallet af medlemmer over 60 år med 22 procent i idrætsforeningerne i Aarhus.

Men det er ikke nok.

Kommunen og de to foreninger er nu gået sammen om at styrke indsatsen og få endnu flere i træningstøjet.

Jette Skive, der er rådmand for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune er glad for samarbejdet og glæder sig til det nye initiativ, hvor de vil styrke idrætsdeltagelsen i Frydenlund.

»Vi er rigtig glade for samarbejdet med DGI og DIF, for vi kan jo se, at resultaterne er stærkere, når vi arbejder sammen. Se bare de mange selvorganiserede gåfællesskaber, der springer frem rundt om i hele byen. Det er frugterne af vores arbejde med at uddanne og motivere flere til at blive gåværter og starte egne fællesskaber i deres lokalområde.«

»Vi møder mange på vores sundhedsforløb i Folkesundhed Aarhus i Frydenlund, som ikke aner, hvor de skal finde nye, aktive fællesskaber, når deres forløb hos os slutter. For der er simpelthen ikke nok foreninger og tilbud til alle i området,« siger Jette Skive.

Initiativet skal sikre, at der opstår flere foreninger og tilbud opstår.

De tre parter har en samlet vision om, at antallet af aktive aarhusianere stiger fra 76 procent til 80 procent fra 2019 til 2024.

Samt at antallet af foreningsaktive stiger fra 41 procent til 45.