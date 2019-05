Tre-fire piger i 17-års alderen blev fanget på Brundlund Slot ved Aabenraa, da de glemte at komme ud inden lukketid.

Derfor så de ingen anden udvej end at ringe til politiet, da de fandt ud af, at de var lukket inde.

»Udsigten til at overnatte på slottet var nok ikke stor, så de ringede til os og bad om hjælp.«

»En hjælp, de nu har fået,« siger vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Ivan Gohr Jensen.

Politiet fik fat i en person, som har en nøgle til slottet og kunne få lukket pigerne ud igen.

»Det er de nok glade for. Ellers måtte de have svømmet over voldgraven, og det kan jeg bestemt ikke anbefale,« siger vagtchefen bestemt, men med et skævt smil.

Pigerne blev anget på slottet, da de ikke nåede ud, før besøgstiden sluttede klokken 17.

De nåede at være fanget på Brundlund Slot i en times tid, oplyser Ivan Gohr Jensen.