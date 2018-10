Med et godt greb om spisebordsstolen løber 13-årige Master Thanawat 'Peter' Rattithan op ad trappen til tredjesalslejligheden i Flensborg.

Fodboldklubben hjemme i Aarhus mangler da også deres hurtige angriber, efter Peter for en måneds tid siden blev udvist af Danmark.

Indtil nu har han sammen med sin mor boet hos nogle venner syd for grænsen.

Men nu kan familien endelig rykke ind i deres egen lejlighed i den nordtyske by og sætte huset hjemme i Aarhus til salg.

Peter er hurtig. Og det gælder ikke bare, når han flytter, men også i angrebet på sit fodboldhold i Aarhus. Foto: Claus Fisker

»Vi ved ikke, hvor længe vi skal være her. Måske tre måneder. Måske et år. Alt med myndigheder tager jo tid. Lang tid,« siger Peters stedfar, Per Grønhøj, der har fået sved på panden efter de mange gange op og ned ad trappen.

Udvist af Danmark

Mindst 35 familier bor lige nu i den nordtyske by, fordi et familiemedlem er blevet udvist af Danmark.

I cirka hvert tredje tilfælde er det børn, som er blevet udvist, fordi deres tilknytning til hjemlandet er vurderet til at være stærkere.

Netop de sager har B.T. den seneste uge sat fokus på, siden 13-årige Mint sidste mandag blev udvist og sat på et fly til Thailand.

I sommer var familien på camping i Tyskland. Det var før de vidste, at kun få måneder efter skulle bo i Flensborg. Foto: Privatfoto

Onsdag var det 15-årige Tra, der skulle hjem til Vietnam.

Og i weekenden har B.T. været i Flensborg og besøge 13-årige Peter, 13-årige Poy og 15-årige Birdie, der alle har fået afslag på opholdstilladelse i Danmark.

Læser højt på dansk

Per Grønhøj mødte Peters mor, Monruedee Sitthson, for tre år siden. Et halvt år senere blev de gift, og hun flyttede til Danmark.

I første omgang blev Peter boende hos morens halvsøster, men halvsøsteren, der er i 60erne, blev så syg, at hun ikke længere kunne tage sig af Peter.

Peters mor er meget troende. Da hendes søn blev udvist, bedste hun til sin buddha i tre dage. Foto: Privatfoto

Peters biologiske far har for længst afskrevet sig forældremyndigheden.

Derfor kom Peter til Danmark og nåede at gå i en modtagerklasse i godt tre måneder, inden de fik afslaget.

»Han kæmper stadig lidt med at tale dansk. Men han kan læse højt og forstår også en del,« siger Per Grønhøj.

Fodbold og håndværk

'Fodbold' er i hvert fald et ord, der går lige ind hos Peter og udløser et stort smil.

Peter på trampolinen hjemme i haven i Aarhus. Foto: Privatfoto

Han er stor Messi-fan.

Men han er også rigtig glad for at hjælpe til med små byggeprojekter.

Hænderne er skruet godt på, og han drømmer om at blive håndværker. I går samlede han f.eks. en reol, som skal stå i køkkenet.

Først og fremmest ønsker han bare, at tingene falder på plads.

Peter vil ikke væk fra sin mor igen. Foto: Claus Fisker

»Vi håber bare, at alt bliver o.k.,« siger Peters mor, Monruedee Sitthson.

»Det skal det nok blive,« lover Per Grønhøj.

Vil ikke væk fra mor

»Han vil ikke væk fra mig igen,« siger Monruedee Sitthson, og fortæller, at hendes søn flere gange har spurgt, hvorfor hun ikke bare kan rejse med ham hjem til Thailand?

»Men det kan jeg ikke. Jeg er jo gift med Per nu,« siger hun.

Andet flyttelæs fra Aarhus er nu ved at være opppe i lejligheden i Flensborg. Foto: Claus Fisker

Havde det bare været 10 år senere, ville Per Grønhøj have været klar til at flytte med til Thailand. Men lige nu kan han ikke forlade sit job som selvstændig taxavognmand.

Den tidligere slagter kunne ellers godt se sig selv sælge flæskesvær i Thailand.

»De er vilde med det dernede, og jeg er ret god til at lave det,« siger han.

Ser dem aldrig igen

Lige nu pendler han de 175 km frem og tilbage mellem Flensborg og Aarhus for at arbejde.

»Hvordan kan man opføre sig sådan overfor mennekser, som ellers klarer sig selv?« Peters papfar føler, at Danmark har svigtet dem. Foto: Claus Fisker

Monruedee Sitthson har til gengæld været nødt til at sige sit rengøringsjob på Dokk1 i Aarhus op.

Hun har tidligere boet otte år i Tyskland, så hun taler flydende tysk. Det håber hun kan hjælpe hende til et job i Flensborg.

Og flugten til Flensborg er trods alt bedre end at sætte Peter på et fly til Thailand.

»Det har jeg jo set fra andre, at det skal man ikke gøre. Så ser man dem aldrig igen,« siger Per Grønhøj.