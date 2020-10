Sommerhussalget eksploderede, det var næsten umuligt at leje et, hvis man ikke var i god tid, og mange valfartede til deres sommerhuse under nedlukningen af samfundet.

Jo, sommerhusene har været meget populære blandt danskerne i denne coronatid. Nu viser det sig så, at mange sommerhusejere har fået sig lidt af en overraskelse.

Nu tikker el-regningerne ind – og de er markant større, end de plejer at være, skriver TV 2 Øst.

Det har blandt andre Flemming Müller fra Stillinge Strand vest for Slagelse måttet sande.

»Vi har brugt dobbelt så meget som normalt. Jeg tænkte godt nok, at vi havde brugt mere, end vi plejer, fordi vi har opholdt os her så meget. Men det overraskede mig, at stigningen var så høj,« siger Flemming Müller til TV 2 Øst.

Familien Müller er slet ikke ene om at have fået en overraskelse, da el-regningen dumpede ind ad brevsprækken.

En opgørelse fra SEAS-NVE viser, at energiselskabets sommerhuskunder brugte 23 procent mere strøm fra april til august, end i den samme periode sidste år.

Og det skyldes nok ikke udelukkende, at folk typisk har brugt mere tid i sommerhuset, end de plejer.

Det var den køligste juli i 22 år, og netop denne måned holder rigtig mange danskere som bekendt sommerferie.

Derfor kan der have været mere gang i både elvarmeapparaterne og fjernsynet i de danske sommerhuse, end der plejer i løbet af sommeren.

SEAS-NVE, som har flere end 560.000 kunder, anbefaler blandt andet sommerhusejerne at skille sig af med gamle hårde hvidevarer, installere en varmepumpe og skifte til LED-pærer både inde og ude for at holde el-forbruget i sommerhuset i ave.