Flemming Sørensen sad tidligere på ugen og tænkte derhjemme. Han tænkte på, hvordan mange mennesker kan blive afskåret fra kontakten med andre som følge af de nye coronarestriktioner.

»For hulan, jeg må sgu gøre et eller andet,« kom han hurtigt frem til.

Det endte med, at han skrev et opslag på Facebook. Sent mandag aften. Her kom han med et tilbud med anslaget 'ensomhed og isolation nedbryder langsomt mennesker':

'Er du corona-ramt, føler du dig ensom, er du lukket inde på et plejehjem uden mulighed for besøg eller har du bare (ung som gammel) brug for at tale med en uvildig, så ring gerne. Jeg tager imod samtaler mellem klokken 19 og 20 hver dag og de næste 14 dage,' lød det i opslaget, der afsluttes med hans telefonnummer.

For Flemming Sørensen var det oplagt at hjælpe lige netop folk, der føler sig ensomme. Dem, der bliver ramt af at skulle arbejde hjemme eller holde mere social distance.

»Det er en reaktion på alt det, der sker i samfundet. Vi bliver begrænset på en eller anden måde. Vi skal være mere hjemme, og vi bliver mere isolerede. Vi skal være mere hjemme. Der må sidde mange derude, som tænker: 'Øv, hvor er det trist'. Så jeg har valgt at sætte ind, hvor jeg har overskud i min fritid. Jeg ønsker at sætte fokus på, at den situation, vi er i, har nogle konsekvenser. Jeg har godt selv kunnet håndtere det, men der må bare være rigtigt mange derude, som har brug for hjælp,« siger Flemming Sørensen, der til daglig er direktør i Africa Innovation Network, som hjælper danske og nordiske virksomheder i Afrika.

Onsdag var så første aften, hvor Flemming Sørensen hjemme i lejligheden i København S stod klar til at tage mod opkald. Han valgte endda at aflyse en aftale for at stille sig fuldt ud til rådighed i tidsrummet 19 til 20. Så impulsivt var det, da han førte ideen ud i virkeligheden.

En enkelt person ringede.

»Det var en 12-minutters samtale eller noget i den dur. Vedkommende savnede socialt liv, og jeg lagde øre til og prøvede at være anerkendende, hvor jeg kunne være det,« siger Flemming Sørensen.

Han opfordrer i sit Facebook-opslag folk til at skjule deres telefonnummer og til at være anonyme. Han lover fuld fortrolighed.

Kan du forstå, hvis nogen tænker: 'Hvad er han ude på'?

»Det er jo lige præcis derfor, at jeg skriver, at de bare skal ringe anonymt, så jeg ikke kan se deres nummer. Jeg ønsker faktisk ikke at vide, hvem der ringer. Dermed eliminerer jeg det motiv fra kritikere, der siger, at jeg bare er én, der selv trænger til noget kontakt eller en masse personer på en liste. Det handler mere om, at folk kan komme ud med noget til nogen – som de ellers ikke ville have gjort. Måske er der endda nogen, der får rykket ved deres eget perspektiv ved at komme ud af deres komfortzone og ringe til en fuldstændig fremmed og uvildig. Og turde gøre det,« siger Flemming Sørensen.

Han havde i første omgang kun tænkt sig, at opslaget på Facebook skulle være rettet mod hans omgangskreds. Men så fik han flere og flere positive tilkendegivelser, mens andre gerne ville dele opslaget og bringe det i kontakt med endnu flere. Hvilket de fik lov til. Og nu rammer Flemming Sørensen altså også B.T.s læsere. Det skulle han dog lige tænke over en ekstra gang.

»Jeg kan jo godt risikere en storm af henvendelser, kan jeg ikke det? Jeg havde ikke lige havde forudset, at hvis det ryger ud på dine kanaler, bliver det ganget med 400-500,« siger han indledningsvist:

»Men det er spændende, og jeg har rodet mig ud i det. Det ville også være lidt tamt, hvis du laver en artikel og kun kan henvise halvt til det... præmissen er accepteret. Jeg kan godt se ideen. Den må jeg tage på mig.«

Her kan du se Flemming Sørensens opslag på Facebook: