Beskeden, om at alle mink i Danmark skal slås ihjel, blev for mange minkavlere modtaget med tårer i øjnene, men for Flemming Bach Olesen, der arbejder på en minkfarm i Nordjylland, blev virkeligheden endnu værre.

Han så søndag middag, hvordan Fødevarestyrelsens arbejdere på brutal vis mislylkkedes med at slå mange mink ihjel, der blev klemt og kvast.

»Det hører ingen steder hjemme. Det er simpelthen så synd. Det er ikke værdigt. Det er jo ikke minkenes skyld, at de skal dø, men når det nu ikke kan være anderledes, så skal det gøres ordentligt,« siger Flemming Bech Olesen til B.T.

Flemming Bech Olesen blev så vred, ked af det og forarget over Fødevarestyrelsens håndtering, at han optog en video af hændelsen.

På videoen ser man flere levende mink ligge tæt sammen i en kasse, men kassens ene side er ikke blevet lukket ordentligt. Her forsøger minkene ihærdigt at kæmpe sig vej ud, mens arbejderne på voldsom vis prøver at få dem tibage i kassen.

Det resulterer i, at flere mink bliver kvast og klemt. Nederst i bunken ligger en død mink, der har mistet hovedet.

I videoen kan man også høre Flemmin Bech Olesen. Han siger, at minkene stadig er levende, og giver udtryk for utilfredshed med Fødevarestyrelsens håndtering af aflivningen. Til sidst i videoen bliver Flemming Back Olesen oprevet, og råber, at det er svineri, det der bliver gjort ved minkene.

»Det er under al kritik. Det er i total afmagt, at jeg lægger videoen op, men jeg blev bare så ked af det, og jeg ved ikke, hvad jeg ellers skulle gøre.«

På farmen er der i alt 28.000 mink, som alle skal slås ihjel inden mandag den 9. november, fordi farmen ligger i en af Nordjyllands nedlukkede kommuner.

Ifølge Flemming Bech Olesen lignede det ikke, at Fødevarestyrelsens folk havde forstand på mink eller vidste, hvad de gjorde.

»Det er forfærdeligt. De havde ikke forstand på det. De er ikke vant til at arbejde med mink. Det er voldsomt.«

Ifølge Fødevarestyrelsens veterinærchef, Flemming Kure Marker, er der sket en fejl, og de anerkender, at videoen er ubehagelig at se.

Hvad tænkte du selv, da du så videoen?

»Det er da nogle meget ubehagelige billeder, som viser en aflivning, der er gået galt. Tilsyneladende fordi aflivningskassen ikke har været lukket ordentligt Det ser ud som om, at de ansatte kæmper med at få den under kontrol, og at det er forgæves. Jeg kan sagtens sætte mig ind i, at det er smerteligt at se sin besætning blive aflivet. Særligt hvis det ikke er efter bogen og sker korrekt.«

Er det her efter bogen?

»Nej det er det jo ikke. Der er jo sket en teknisk fejl for mig at se. Kassen har ikke været lukket ordentligt.«

Der er deadline for aflivning af de her mink i morgen. Er det i orden, at det går så stærkt, at der sker sådanne fejl her?

»Det hænger ikke sammen med deadling i forhold til aflivning. Vores folk, som er ude på stederne og foretager de aflivninger her, de har ikke en deadline på den måde. De arbejder ikke på akkord. Der er ikke noget tidspres i den forstand.«

Hvad med de mennesker, der foretager de aflivninger her. Hvem er de helt præcist?

»Det er minkfarmere, som minkfarmerne selv hyrer ind, når de skal have pelset deres dyr. De er fra samme firma. Det er trænede folk.«

Synes du, den her håndtering ser trænet ud? Ser de ud til at være dygtige til deres arbejde?

»Det, kan jeg ikke sige, at de ikke er. Jeg kan sige, at der er sket en teknisk fejl med en kasse der ikke er lukket korrekt.«

Kan du garantere mig, at det mennesker der er vant til at håndtere mink, der arbejder med dem?

»Det er trænede folk.«

Betyder det, at du godt kan garantere, at det er folk, der er vant til at arbejde med mink?

»Det er trænede folk ja. Det er det.«

Hvad vil I gøre for at forebygge, at det sker igen?

»Vi vil selvfølgelig instruere i, at vi sikrer os, inden vi går i gang med at aflive minkene i kasserne, at de er lukker ordentligt, og at kasserne er i god nok stand, så de ikke går i stykker.«

Minkavleren, der har optaget videoen, sagde, at nu de skal slås ihjel, vil han i det mindste ønske, at det blev gjort ordentligt. Hvad tænker du om det?

»Jeg vil ønske, at det blev gjort ordenlitgt, det er jeg enig med ham i. For os er dyrevelfærd også rigtig vigtigt, det er derfor, vi har en dyrelæge på farmen, der overvåger aflivningen. Men det er klart, at på sådan en stor farm kan vi ikke være alle steder hele tiden. Det er en fejl,« siger Fødevarestyrelsens veterinærchef, Flemming Kure Marker.