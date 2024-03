Flemming Leth, som var kendt for tv-programmet Det' Leth, er død.

Det bekræfter hans familie over for DR.

Flemming Leth blev 80 år.

Det er uklart, hvad Leth er død af, men han har døjet med sygdom over en periode.

Sidste år gav han et interview til Lokalavisen, mens han var koblet op til et iltapparat, hvori han fortalte, at han havde været døden nær.

»Det var så tæt på. Jeg var indlagt på intensiv. Først kom overlægen og talte om hospice. Så troppede præsten op. Der tænkte jeg: Festen er vist slut nu,« sagde han til mediet.

Ifølge Lokalavisen Leth af lungesygdommen emfysem, som gør, at man ikke kan tømme lungerne helt for luft, fordi deres elastiske fibre er ødelagt.

Han har som 62-årig været ramt af prostatakræft, som han blev helbredt for. Senere blev han ad flere omgange ramt af hjerneblødning.

Leth var kendt som handymand og fik sit tv-gennembrud i 1990'erne med gør det selv-programmet Det' Leth, hvor han viste, hvordan man selv kunne reparere sine ejendele i hjemmet. Forinden gav han råd til praktiske gøremål i et radioprogram.