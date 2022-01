Flemming Mortensen fik flere blodpropper i hjernen, kort tid efter han fik knækket sin nakke ved kiropraktor.

Og siden har han fået erstatning for føleforstyrrelse, motoriske udfordringer og mistet del af synsfelt i højre side. Men først skulle Flemming gennemhulle argumenterne for et afslag.

Det er en fredag tilbage i 2016, at Flemming Mortensen fra Risskov var til kiropraktor. Han har fået flere behandlinger i samme uge, men denne gang er han ved at besvime, da han skal tage tøjet på igen.

Flemming Mortensen fik flere mindre blodpropper i hjernen, der medførte, at han mistede højre del af synsfeltet, fik føleforstyrrelser og motoriske udfordringer i højre side af kroppen. Vis mere Flemming Mortensen fik flere mindre blodpropper i hjernen, der medførte, at han mistede højre del af synsfeltet, fik føleforstyrrelser og motoriske udfordringer i højre side af kroppen.

»Jeg ligger et par timer ved kiropraktoren og får det gradvist bedre. Efter cirka to timer, hvor de har tjekket mig, får jeg at vide, at jeg kan køre igen. Der er ikke noget galt, vurderer de,« husker Flemming Mortensen, der dengang var 45 år.

Han kører herefter derfra, men når kun cirka 500 meter, før synet begynder at flimre voldsomt. Han standser bilen og tilkalder hjælp.

»Jeg har fået den første blodprop, som rammer dele af synscentret. Og da jeg kommer på hospitalet, får jeg senere på eftermiddagen flere små blodpropper, inden de får mig scannet og diagnosticeret,« fortæller han.

Først efter 48 timer er Flemming Mortensens tilstand stabiliseret, og scanninger viser, at han har dissektioner i begge arterier, der løber langs rygsøjlen.

Flere danskere B.T. har været i kontakt med har haft alvorlige bivirkninger i form af blodpropper efter kiropraktorbehandling. (Privatfoto) Vis mere Flere danskere B.T. har været i kontakt med har haft alvorlige bivirkninger i form af blodpropper efter kiropraktorbehandling. (Privatfoto)

Men selvom han kommer direkte fra en nakkebehandling hos kiropraktoren, ser Patienterstatningen ingen sammenhæng mellem dissektion og behandling:

»Der er med overvejende sandsynlighed tale om udviklingen af en eksisterende grundlidelse, og der er med overvejende sandsynlighed sket en forværring af en eksisterende grundlidelse som følge af den kiropraktiske behandling.«

Men ifølge Flemming Mortensen har man ikke forstået sammenhængen:

»Der er en tidsmæssig faktor i det, som ikke hænger sammen. Man mener, at dissektionerne kan være opstået ved et fald på en skiferie fire uger tidligere, men ifølge lægerne på Aarhus Universitetshospital ville det være helet efter fire uger,« siger han og fortsætter:

»Jeg landede desuden på højre skulder ved faldet. Og det vil kunne give træk i venstre side af nakken, men tryk i den højre. I mit tilfælde havde jeg dissektioner i begge arterie på hver side af rygsøjlen, hvilket ikke ville kunne ske ved faldet. Ved manipulation af nakken ved behandling kan der opstå træk i hver arterie, når nakken bøjes til højre og venstre.«

Derfor klager Flemming, og det giver pote. Patienterstatningen anerkender skaden og tilkender en erstatning på 52.000 kroner.

Han beskriver sig selv som »heldig«, fordi han har været i stand til at modargumenterne. Men han tænker, at der er andre, som måske ikke har disse ressourcer og derfor ikke får tilkendt erstatning.

En opgørelse, Dansk Patienterstatning har lavet for B.T. viser, at 30 patienter siden 2004 har søgt erstatning efter at være blevet ramt af bivirkningen efter kiropraktorbehandling. 16 har fået anerkendt, at skaden er sket som følge af behandlingen.

Men der kan være et mørketal, mener vicedirektør i Patienterstatningen Martin Erichsen.

»Set fra vores side er der tale om en sjælden komplikation, men det, jeg kan høre fra sygehusene, er, at det er en velkendt komplikation. Og hvis den er velkendt og ikke bare kendt, så skal de hjælpe patienterne med at oplyse om det, så patienterne kan få søgt erstatning. Det har man faktisk pligt til,« har Erichsen tidligere udtalt til B.T.

Den oplysning ville Flemming Mortensen også gerne have haft.

»Jeg fik inden kiropraktorbehandlingerne ikke oplyst, at dette var en potentiel risiko ved behandlingen. Jeg har flere gange i mit voksne liv været til kiropraktor med netop nakkeproblemer, og jeg er aldrig blevet orienteret om dette, selvom det har været skiftende kiropraktorer,« fortæller han.

Og tanken om hele forløbet skræmmer ham.

»Det er skræmmende at køre til behandling og ende på hospitalet. Det var jo livstruende, og da min kone kørte hjem om aftenen, tog vi afsked, som om vi ikke ville se hinanden igen. Livet er sårbart.«

I dag har Flemming Mortensen kun mindre gener tilbage, som ikke udgør nogen udfordringer i hverdagen.