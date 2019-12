Kabeltromler, kabler, bænke, spånplader og en gammel radio.

Det var synet, som mødte Flemming Rügge på 2. juledag, da han var ude for at gå tur med sin hund i skoven omkring Frieslandsvej på Amager.

»Det irriterer mig og gør mig vred, det er jo noget svineri,« siger Flemming Rügge til TV 2 Lorry om fundet.

Han skrev efterfølgende et opslag på sin Facebook-profil for at se, om der var nogen der kunne genkende affaldet.

Lokal tv-stationen har talt med skovfoged Sven Norup fra Naturstyrelsen. Han fortæller, at det desværre ikke er et særsyn, at folk skiller sig af med deres affald i naturen på den måde.

Det kan eksempelvis skyldes ren og skær dovenskab, hvis folk forgæves er kørt til genbrugspladsen. Men lige i dette tilfælde, så tror han, at der er tale om professionelle, der har villet få fat på kobberet i kablerne.

Det ærgrer ham, da de hvert år - unødvendigt - bruger omkring 100.000 på at fjerne den slags affald fra naturen. Penge, der nemt kunnet have være brugt anderledes.

Han opfordrer borgere til at gå til politiet, hvis de opdager, at personer dropper deres affald i naturen. Så skal man registrere deres nummerplade.