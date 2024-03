Halvdelen af seniorer vil gerne arbejde til en højere alder, hvis det er på nedsat tid, viser ny undersøgelse.

Mange ældre er villige til at udskyde pensionen og arbejde længere end pensionsalderen.

Det skal dog være med mere fleksible arbejdstider og plads til fritid.

Det viser en ny undersøgelse lavet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA).

- Reduceret arbejdstid, fleksible arbejdstider, muligheden for hjemmearbejde og flere seniordage er noget af det, seniorerne rapporterer som en del af løsningen, fortæller Lars L. Andersen, der er professor hos NFA og står bag rapporten, i en pressemeddelelse.

I alt har 14.674 personer på over 50 år deltaget i undersøgelsen, der er lavet i 2022. Alle deltagende var i beskæftigelse, da de svarede.

Det er især mere fleksibilitet, der fylder hos seniorerne, hvis de skal arbejde i længere tid.

Halvdelen af de adspurgte svarer nemlig, at de ville udskyde pensionen, hvis de kom på en kontrakt med nedsat tid.

Derudover ville 44 procent gøre det, hvis der var mulighed for flere seniordage.

Og hvis bare en tredjedel af seniorerne valgte at blive på arbejdsmarkedet i to år med en 25 timers-arbejdsuge, så ville det give omkring 15.000 ekstra fuldtidshænder, forklarer velfærdschef hos PFA Pension Jesper Brask Fischer.

- Det er først og fremmest en ret stor gevinst for samfundet, da vi mangler hænder på store dele af arbejdsmarkedet.

- Derudover er det vigtigt for virksomhederne, der i stigende grad er afhængige af at kunne holde på seniorerne længere og bruge deres erfaring og kompetencer, siger han.

Arbejdsmarkedet har dog brug for en omstilling, hvis det skal kunne lade sig gøre, at få seniorerne på en ordning med mere fleksibilitet, forklarer Jesper Brask Fischer.

- Vi skal gå fra en lidt firkantet model, der gælder til alle, til at blive mere afhængige af at kunne tilpasse arbejdslivet til den enkelte.

- Men jeg oplever allerede, at den omstilling er i fuld gang, og at der en er bred anerkendelse på arbejdspladserne, af at det er nødvendigt, siger han.

/ritzau/