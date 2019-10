Julen varer længe og koster mange penge.

Sådan lyder de afsluttende linjer i julesangen 'Højt fra træets grønne top'.

Og i år kan det meget vel vise sig, at den glædelige højtid bliver ekstra dyr.

I hvert fald når det kommer til den traditionelle julemiddag i form af en saftig flæskesteg.

Ifølge Finans er priserne på svin nemlig på sit højeste niveau siden 2001, hvilket ifølge en ekspert kan medføre, at flæskestegen til jul kan blive helt op mod 20 procent dyrere end normalt.

»Det er meget sandsynligt, at forbrugerpriserne får et nyk op ad i de kommende måneder, bl.a. fordi den seneste prisstigning til landmændene endnu ikke er registreret i forbrugerpriserne,« siger Henning Otte Hansen, seniorrådgiver ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet, til mediet.

Henning Otte Hansen kalder endvidere juleflæskestegen for den dyreste i mindst 10 år og siger sågar, at prisen 'sandsynligvis bliver den højeste nogensinde'.

Finans har ligeledes talt med Coop, der driver supermarkedskæder såsom Fakta, Kvickly og SuperBrugsen, og også her bekræftes det, at flæskestegen bliver en dyr omgang i år.

Det samme vurderer Salling Group, der driver Bilka, Netto og Føtex.

Ingen af koncernerne vil dog oplyse præcis, hvor dyr flæskestegen bliver.

Danish Crown oplyser til Finans, at råvareprisen på flæskesteg til detailhandlen er steget med mellem 10 og 35 procent i løbet af i år.

De høje svinepriser skyldes en svinepest i Kina, som har øget eksporten af dansk svinekød til Asien.