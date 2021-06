En 8 millimeter lang bille med navnet 'flæskeklanner' har invaderet et villakvarter i Hedensted.

Den er blevet opkaldt efter dens vane med at lægge æg og larver i tørret flæsk, og går derfor under navnet flæskeklanner.

Mistanken er, at de små skadedyr kommer fra nærliggende nedlagte minkfarme, hvor minkfodret er forsvundet sammen med minkene, der blev slået ned sidste år i forbindelse med coronaepidemien.

Det skriver TV SYD.

Sabrina Barre, der bor i Hedensted, finder dagligt 10-15 stykker.

»Vi ved de lægger æg i madvarer, så vi dobbelt tjekker maden, og sier alt for at være sikker på, hvad der ligger i poser og lignende,« siger hun til tv-stationen.

På trods af et besøg fra en skadedyrsbekæmper, så kommer de små bæster stadig ind i huset, hvis vinduerne står åbne i sommervarmen.

Det samme oplever flere naboer på villavejen i det vestlige Hedensted, som tv-stationen har talt med.

Morten Helholm, der er områdeleder og biolog hos skadedyrsfirmaet Mortalin, bekræfter den mulige mink-teori overfor DR:

»Jeg tror, at vi i branchen generelt er ret enige om, at det er, fordi man har slået alle minkbestande ned, og nu er der lige pludselig en hel masse sultne flæskeklannere, der ikke længere kan ernære sig derude og søger andre steder hen,« siger han og fortæller, at tendensen ikke bare foregår lokalt i Hedensted, men er et landsdækkende problem.

DR skriver, at Hedensted Kommune efter samtale med Fødevarestyrelsen afviser, at flæskeklannerne er formeret i døde mink.

Men det afvises ikke, at de kan have overvintret på de lukkede minkfarme.