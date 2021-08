Bonaventura Sales Co. A/S tilbagekalder deres fladbrød på grund af mug i produktet.

Der er tale om Mediterranean Bread Fladbrød, Sesam & Sortkommen med EAN-nummeret 5701920705109 og med en bedst før-dato på 13.09.2021.

Det er solgt i Netto-butikker i hele landet.

Virksomhedden bag brødet har konstateret, at der er risiko for mug i produktet, som gør, at produktet er vurderet uegent som fødevare.

Det er dette fladbrød, der tilbagekaldes.

Fødevarestyrelsen råder forbrugerne til at levere produktet tilbage til butikken, hvor det er købt, eller at kassere det.