Det gode vejr får flere til at søge udendørs.

Men i takt med de stigende temperaturer og det gode vejr er antallet af flåter i den danske natur også steget.

Og det får nu chefdyrlæge hos veterinærkoncernen AniCura, Hanne Friis, til at komme med tre gode råd til, hvis uheldet er ude.

»Mange danskere går ture med deres kæledyr i de samme naturområder, som flåterne trives i, og det betyder, at både hunde og deres ejere i højere grad kommer i kontakt med flåter, hvilket øger risikoen for at blive bidt,« siger Hanne Friis i en pressemeddelelse og fortsætter:

»Flåter suger blod fra fugle og pattedyr og kan bære på forskellige sygdomme såsom borrelia og hjernebetændelsen TBE, der kan overføres til hunde og mennesker.«

Faktisk skal danskerne allerede fra det tidlige forår og helt indtil efteråret være særligt opmærksomme på flåter efter en tur i skoven.

Derfor har Hanne Friis flere gode råd til at undgå flåt bid, og hvad man kan gøre, skulle man blive bidt.

For det første er det ifølge Hanne Friis vigtigt, man tjekker for flåter regelmæssigt, da flåter i begyndelsen vandrer rundt på kroppen både hos menneske og dyr.

»Det er først, når de har sat sig fast, at flåter kan overføre sygdomme, og derfor er det vigtigt med regelmæssige tjek, eksempelvis efter hver gåtur. Hos hunde bider de sig ofte fast omkring hoved, nakke eller øre, mens de hos mennesker sidder i områder, hvor huden er tynd, som regel i knæhaserne, på læggene eller i lysken,« forklarer hun.

For det andet kan danskerne kan også gennem deres tøjvalg faktisk forebygge et flåtbid – og derfor er det en god idé at iføre sig lange bukser og tildække sine arme.

Og sidst, men ikke mindst, skal man huske at fjerne flåten hurtigt.

Det er dog altid en god idé at være opmærksom på mulige symptomer ved flåtbid, lyder det fra Hanne Friis.

»De typiske symptomer for hunde i forbindelse med flåtbid er nedsat appetit, feber, sløvhed eller stivhed i kroppen, og i disse tilfælde skal man derfor kontakte sin dyrlæge,« siger hun og forklarer, at området ved et flåtbid ofte er meget rødt eller hævet.

For nylig kunne TV 2 fortælle, at flåter, der bærer TBE-virussen, var blevet spottet i dele af Nordsjælland og på Bornholm.

Det fik mange til at ringe til landets vaccinationssteder af frygt for, at virussen ville sprede sig i dele af landet, og det fik to eksperter til at opfordre en række danskere til at få vaccinen mod TBE-virussen. Læs mere om det her.