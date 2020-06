Sommeren i 2020 kan meget vel blive et regulært paradis for flåter i Danmark, efter covid-19 har sat en brat stopper for mange danskeres rejseplaner.

Udlandsferien vil i stedet blive erstattet med en sommer på dansk grund for flere danskeres vedkommende, og det vil med stor sandsynlighed betyde, at langt flere vil søge ud i den danske natur, end man er vant til at se.

»Nogle vil komme til at opleve 2020 som et vildere flåt-år end normalt, fordi flere danskere formentlig vil bevæge sig ud i naturen i løbet af sommerperioden. Og der er rigtig mange deriblandt, der ikke har prøvet at færdes i naturen før,« siger Jes Aagaard, der er biolog og naturvejleder hos Naturstyrelsen.

Han understreger, at der ikke er nogen tegn på, at der er tale om en stigning i antallet af flåter i den danske natur, men hvis sommervejret bliver varmt og solrigt, vil flere danskere i naturen give de små mider optimale betingelser:

»Hvis vejret bliver lunt og lækkert, og hvis flere bare ben bevæger sig ud i naturen, vil der blive skabt det perfekte match ud fra flåternes synspunkt.«

Jes Aagaard fortæller videre, at flåter bestemt ikke er helt ufarlige. Et besøg af det lille dyr kan nemlig få alvorlige konsekvenser for den person, der tager flåten med sig hjem:

»Man siger, at cirka 20-30 procent af flåterne i den danske natur har borrelia-bakterien. Mange danskere reagerer ikke på bakterien, men for nogle kan det i værste fald ende med lammelser og nervebeskadigelser.«

Ifølge Jes Aagaard går der cirka et døgn, fra flåten sætter sig fast på et menneske, til en eventuel borrelia-infektion har fundet sted.

Og derfor har han da også en klar opfordring til danskere, der bevæger sig ud i naturen:

»Det er vigtigere, at flåten bliver fjernet hurtigere end på den rigtige måde.«

I den forbindelse har han ligeledes en bøn til landets læger henover sommeren:

»Det er klart, at hvis der kommer flere tilfælde af ledsmerter og hævelser, så kan lægerne jo først og fremmest stille patienterne spørgsmålet: 'Har du været i skoven for nylig?'«

Jes Aagaard har desuden en række andre god råd, hvis man har planer om at besøge den danske natur i løbet af sommeren.

»Tag lange bukser på og put gerne bukserne ned i sokkerne. Så kan man hurtigt børste flåterne af, når man opdager dem. Derudover handler det jo om, at man skal tjekke hele sin krop igennem, når man står foran spejlet derhjemme,« forklarer han og tilføjer, hvordan man fjerner en flåt på den bedste måde:

»Det gælder om at tage fat helt nede, hvor den har bidt sig fat. Herefter skal man dreje den rundt, indtil den giver slip.«

På grund af flåtsæsonen breder der sig i øjeblikket en sjælden virus blandt de små mider i Danmark, som i værste tilfælde kan give en alvorlig hjernebetændelse.