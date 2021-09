»Opskriften på kaos.«

Det kalder Rasmus Steenberger krydset ved Yrsa Plads og Dybbølsbro på Vesterbro. Han mener nemlig, at krydset er farligt.

»Hvis man skal være lidt fræk, så var der ikke et problem, før man brugte en masse penge på at skabe et problem,« siger han til B.T.

Rasmus Steenberger stiller op for SF til det kommende kommunalvalget, og det kryds han har set sig sur på, er indrettet sådan, at der kun på den ene side af krydset er en cykelsti.

Og selvom den sti er bred, så oplever Rasmus Steenberger, at folk ramler ind i hinanden i morgentrafikken, og at der ofte opstår uhensigtsmæssige situationer.

»Der er heldigvis ikke lig på bordet, men for både fodgængere og cyklister er det utrygt. Det skaber frustrationer og farlige situationer at folk ikke rigtig ved, hvordan de skal placere sig i krydset,« siger Rasmus Steenberger.

På Facebook, hvor Rasmus Steenberger har luftet sin kritik, er der da også flere, der erklærer sig enige:

»Jeg hader seriøst den strækning af hele mit hjerte. Som fodgænger skal man også over 5 fodgængerovergange bare for at komme lige ud,« skriver en bruger.

En anden kalder krydset »et kæmpe makværk« og en tredje skriver: »Som det er nu, er det 'bare' at vente på, at en stor ulykke sker.«

Men heldigvis skal hverken Rasmus Steenberger eller de borgere, der har kommenteret på hans opslag vente længe på, at situationen forbedrer sig.

Københavns Kommune har nemlig erkendt, at krydset ikke har den heldigste konstruktion og afsat 3,5 millioner kroner til at forbedre trafiksikkerheden og komme de farlige situationer til livs.

I løbet af 2022 forventer kommunen, at en ny, diagonal cykelsti skal anlægges tværs over krydset.

Foto: Kilde: Københavns Kommune Vis mere Foto: Kilde: Københavns Kommune

Det betyder, at der vil være en direkte adgang fra Dybbølgade på tværs af krydset og ind på broen. Ligesom cyklister fra Skelbækgade vil kunne køre ad cykeladgangsvejen fra Dybbølsgade til broen, når der er grønt.

Men det er ikke helt tids nok, mener Rasmus Steenberger.

»Optimalt set burde der komme nogen ud og male ordentlige blå gader på vejen i morgen. Så folk ved, hvor de skal placere sig, indtil der kommer en løsning,« siger han.