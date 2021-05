Arbejdsbyrden ved coronapasset presser parret Rikke Nielsen og Kim Mikkelsen, der ejer et fitnesscenter, helt i bund.

Deres fitnesscenter 'Banken Fitness' i Ølgod ved Varde har åbent fra klokken 05 til 22 hver dag. Det vil sige 17 timer om dagen.

Og i de 17 timer skal der tjekkes coronapas. En meget krævende opgave, når man kun er to fuldtidsansatte og én på 11 timer om ugen.

»Det hele er kaos. Kroppen ryster. Vi er udmattet som om, vi ikke har sovet i flere dage,« fortæller Rikke, der første gang stod frem i JydskeVestkysten.

For selvom parret har skærpet centerets åbningstider, så det nu lukker klokken 18 om fredagen og hedder fra 08-18 lørdag og søndag, er det stadig svært at få både økonomi og familieliv til at hænge sammen.

Vi begynder med økonomi.

'Banken Fitness' åbnede i december 2019, det vil sige, at centeret har været mere lukket end åbent. Parret mangler stadig at få udbetalt en god del af hjælpepakkerne, og så har kravet om coronapas reduceret antallet af medlemmer.

»Vi har desværret fået en masse udmeldinger. Så længe der er krav om pas, kan medlemmerne ikke overskue det. Så det går direkte ud over os,« siger Kim.

Parret har derfor ikke råd til at hyre en ekstra ansat, der kan agere 'coronavagt'. En tjans, der gør det svært for parret at tjene penge.

»Det, man tjener penge på, er træningsforløb, kostvejledninger, hold og 1-1-træninger. Og det er næsten umuligt at tilbyde, når én af os fast skal stå i receptionen og tjekke coronapas,« fortæller Kim.

Som situationen er nu, får antallet af medlemskaber i fitnesscenteret ikke økonomien til at løbe rundt. Derfor er tilkøbsmulighederne en nødvendighed for at centeret ikke må dreje nøglen.

Og så er der familielivet, der også er under pres.

Rikke og Kim er deleforældre til fire børn.

»Fordi vi er 'deleforældre', har vi dårlig samvittighed hver anden uge. Men der er det hele så også kaos. Vi er nødt til at finde et system i det, så det bliver mere spiseligt,« fortæller Rikke.

Rikke Nielsen og Kim Mikkelsen bor i Ølgod og har fire 'delebørn' sammen.

To af deres fire børn skal snart konfirmeres. Og for at centeret ikke er nødsaget til at holde lukket de dage, har Rikke og Kim fået hjælp fra deres kunder.

De har oprettet en gruppe på Facebook, hvor medlemmerne kan melde sig til vagter.

»20 minutter efter vi lavede opslaget, var alle vagter dækket ind. Jeg var lige ved at græde over, at folk er så søde og bakker os op,« siger Rikke.

Selvom parret er lykkelige over den lokale opbakning, ønsker de sig brændende, at loven om coronapas bliver lempet, så de kan nøjes med at lave stikprøver at de fitnessglade kunder.

»Det kan ikke blive ved sådan her. Vi har så mange opgaver at løse og planlægge, når en os af konstant skal stå i receptionen. Hovedet står ikke stille. Vi er hele tiden bagud,« fortæller Rikke.

Selvom der ikke er nogen dato for, hvornår parret kan holde en fridag, så hænger de i.

»Vi skal nok klare den,« konstaterer Kim.