Mens smittetallene falder, stiger tilsyneladende utålmodigheden.

I flere Facebookgrupper har der mandag været opfordret til civil ulydighed ved at genåbne forretningerne - på trods af den igangværende coronanedlukning.

Én af dem, der overvejer at åbne imod reglerne, er Lærke Bach. Hun er, sammen med sin kæreste Jonas, indehaver af fitnesscenter Power House i Åbyhøj i Aarhus.

Centeret har de selv bygget op fra bunden, og der stod fitnessudstyr for 2,5 millioner kroner klar til at blive brugt, da de slog dørene op i efteråret.

Men det nåede kun at være i brug i fire dage, før alle landets fitnesscentre måtte lukke ned for anden gang på grund af corona:

- Vi er to unge mennesker, der ikke har særligt meget kapital. Det, vi har haft, har vi smidt ind i virksomheden, så pengekassen er tom, og vi har regninger, som vi ikke kan betale. Og fordi vi ikke har noget data, der beviser, at vi har et underskud, så kan vi ikke få nogen kompensation eller hjælpepakker, siger Lærke Bach, indehaver af Power House Aarhus, til TV2 ØSTJYLLAND.



Det unge par er oppe mod tiden og skal bruge en genåbning snart, hvis ikke deres drøm om et fitnesscenter skal ende brat:

- Der er ikke noget andet valg end at prøve at forhandle med de forskellige kreditorer, vi har. Det har vi gjort, og vi har fået noget henstand. Men den henstand stopper jo også på et tidspunkt, og de penge, vi får henstand på, skal også betales tilbage, og vi har nogen, der skal have penge den 1. april, siger Lærke Bach.

Indtil videre følger de loven. Men med tiden vil de overveje en ulovlig genåbning – for de risikerer, siger de, at tabe alligevel:

- Det er jo en knald eller fald situation for os efterhånden. Når vores kreditorer vil have penge fra 1. april, så skal vi enten åbne op, selvom man ikke må, og ellers skal vi forblive lukket ned for evigt. Så er der simpelthen ikke mere virksomhed. Så hvis vi bliver presset derud, hvor vi ikke har andet valg end at sige, vi kæmper ved at holde åbent, fordi vi ikke har noget andet valg, så er det det, vi gør.

5 anmeldelser om åbne erhvervsdrivende

Lærke Bach er medlem af nogle af de Facebookgrupper, hvor der mandet blev opfordret til civil ulydighed ved at genåbne forretningerne.

Selv holder hun stadig lukket – men hun støtter budskabet.

- Jeg kan godt følge dem, og det er derfor, at jeg følger med, fortæller hun.

Men andre gjorde i dag alvor af opfordringen, og det har nu ført til flere sigtelser, oplyser Rigspolitiet til TV2 Nyhederne.

- Vi har modtaget 15 anmeldelser om erhvervsdrivende, der har brudt de nuværende restriktioner, hvoraf en af dem er blevet sigtet, det siger Kim Erik Hansen, vicepolitiinspektør i Rigspolitiet til TV 2.

Ikke i strid med Grundloven

I Facebookgrupperne giver medlemmer blandt andet udtryk for, at nedlukningen er i strid med grundlovens paragraf 74, som siger, at man ikke kan begrænse erhverv, medmindre det er begrundet i det almene vel.

Men den holder ikke, siger en ekspert:

- Juridisk er der ret brede rammer for, hvornår noget tjener almenvellet, og nu er der vedtaget en lov, som har noget med almen sundhed at gøre. Den retter sig imod, at det skal gavne os alle sammen, og det gør det utvivlsomt. Så den er sådan set ikke så meget længere.

- Det kan man så have en politisk mening om, hvorvidt det er rigtigt eller ej, men så må man vælge nogle andre politikere, siger Sten Schaumburg-Müller, professor ved juridisk institut, Syddansk Universitet til TV2 ØSTJYLLAND.

Strafferammen for at åbne en butik med de nuværende restriktioner starter ved en bøde på 10.000 kroner, som stiger i takt med antallet af ansatte.

Svækket tillid

Noget af det, der for alvor har sat gang i debatten om en snarlig genåbning er faldet i antallet af indlagte med corona.

I Region Midtjylland er der lige nu 38 indlagte covid-19 patienter. 12 af de patienter ligger på intensivafdeling. Det viser de senest opdaterede tal fra Sundhedsstyrelsen.

For en måned siden var antallet tre gange så højt med 117 indlagte. Og næsten dobbelt så mange på intensivafdelingen. Nemlig 22 patienter.

Når sammenhængen mellem udviklingen i sygdomsbilledet og de restriktioner, vi er pålagt, ikke er helt tydelig, så påvirker det vores adfærd. Det er noget, som Hope-projektet under Aarhus Universitet overvåger.

- Det, vi kan se i de tal, der er kommet ind i dag, er, at tilliden falder. Siden november er tilliden steget ovenpå minksagen. Men nu ser det ud som om, at kurven er knækket, og det går nedad igen, fortæller Michael Bang Petersen, som leder Hope-projektet ved Aarhus Universitet.

Han mener ikke, at en genåbning nødvendigvis vil øge tilliden til politikerne:

- Genåbningsdebatten er blevet til en fordelingspolitisk debat. Så på samme måde som de fattige ikke bliver glade for skattelettelser til de rige, så bliver man heller ikke glad for genåbning til andre. Man har et fokus på sig selv, og hvad det er, der gør ondt på en selv i den her debat, siger Michael Bang Petersen.

Han understreger, at tallene viser, at langt de fleste synes, at den nedlukning, der foregår lige nu, er passende. Og så er der et mindretal, som synes, at det går for langsomt og ikke mange som vil sige, at vi skal åbne helt op lige nu.

Kan gå ud over samfundssindet

Risikoen ved at tilliden daler er, at vi slækker på vores forsigtighed og samfundssind, lyder det fra Michael Bang Petersen:

- En af de ting, som vi ved, er, at tillid hænger sammen med, hvordan vi agerer, så hvis tilliden falder, så agerer vi mindre smitteforebyggende, siger han.

Det skal føles meningsfuldt, før vi kan holde lidelsen ud og holde fast, mener han:

- Folk kan bedre holde lidelse ud, hvis de føler, at der er en mening med det. Politikerne skal have forklaret præcist, hvorfor det er, at man er bekymret for at åbne. Men man skal også have et langsigtet fokus, der handler om, hvordan man kommer igennem epidemien, siger Michael Bang Petersen.