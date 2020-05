Fredag morgen blev officielt, at fitnesscentrene må vente helt til august med at genåbne, da de er en del af regeringens fase fire.

Det var en hård nyhed at vågne op til for Morten Brustad, der er branchedirektør i Dansk Fitness og Helse Organisation.

»Vi forstår det simpelten ikke. Vi har i lang tid meldt ud, at vi er klar til at åbne, så det er meget skuffende,« siger han til B.T.

Brancheorganisationen, der repræsenterer over 800.000 danskere, har fredag udsendt en pressemeddelelse, hvori den sætter ord på skuffelsen.

Her sætter Morten Brustad især spørgsmålstegn til, hvorfor restauranter og storcentre får lov til at åbne i fase to, der begynder fra mandag den 11. maj.

'Det er ikke alene ærgerligt, at baggrunden for genåbningsplanen er en snæver økonomisk vurdering. Det er også ærgerligt, at regeringen ikke vælger at åbne de brancher, der faktisk er i stand til at leve op til de restriktioner, der følger med, siger Morten Brustad i meddelelsen.

Han uddyber over for B.T.

»Vi ved, at fitnesscentre er med til øge folkesundheden i et forebyggende perspektiv, så vi forstår ikke, hvorfor det ikke er blevet prioriteret. Det her vil helt sikkert komme til at påvirke danskernes generelle idrætsdeltagelse i negativ retning.«

Branchedirektøren frygter også, at visse fitnesscentre må dreje nøglen om, fordi de skal holde lukket knap tre måneder endnu.

»Der er ingen branche, der kan klare at holde lukket i fem måneder. Hjælpepakker eller ej,« siger han.

Med al den sved og prusten i fitnesscentrene, hvordan vil I så sikre, at smittefaren holdes nede?

»Man kan sagtens holde afstand i et fitnesscenter, og man kan sagtens indrette centrene, så man overholder afstandkravene. Vi har allerede udarbejdet en række foranstaltninger, så vi kan overholde kravene, så vi er ligeså klar til at åbne som meget andet.«

Hvad tænker du ellers til, at I er røget i fase fire?

»Det er meget nedslående, og vi står faktisk tilbage med en måben over for, hvorfor det ikke kan lade sig gøre at åbne i Danmark, når det kan lade sig gøre så mange andre steder,« siger Morten Brustad og henviser til, at fitnesscentrene i Sverige har åbent - og har haft det konsekvent - mens Finland og Schweiz så småt er ved at åbne dem igen.

»Det er virkelig en tung én at sluge, at vi ikke får lov,« afslutter han.

Coronanedlukningen har haft stor betydning for danskernes idrætsdeltagelse. Andelen af danskere, der normalt dyrker sport og motion, er - i følge en ny undersøgelse fra Idrættens Analyseinstitut - faldet fra 55 procent før nedlukningen til 39 procent under nedlukningen.