Snart kan du glæde dig til at løfte jern, blive motiveret af andre og en instruktør samt slippe af med din coronaslatne krop i det hele taget. I maj åbner fitnesscentrene nemlig igen. Men med krav om coronapas frygter fitnesscentrene, at mange alligevel bliver væk.

Det fortæller branchedirektør for Dansk Fitness og Helseorganisation Morten Brustad:

»Vi kan se fra vores egne interne undersøgelser, at mellem 20 og 30 procent ikke vil genoptage deres træning i fitnesscenteret med coronapaskravet, og de vil jo være i risiko for at melde sig ud,« siger han.

Branchen ved endnu ikke, om det bliver 6. maj eller 21. maj, at fitnesscentrene kan åbne op igen. Om det bliver den ene eller den anden dato, afhænger af kommende forhandlinger mellem de partier, der har indgået aftalen om genåbningen.

Vil du dyrke fitness i et center, selvom du skal vise coronapas?

Coronapasset skal sikre, at folk enten kan dokumentere, at de har været smittet inden for de seneste seks måneder og dermed regnes som immune, at de kan fremvise en negativ test, eller at de er vaccinerede.

»Fitness er jo blevet stort på grund af den fleksibilitet og lette tilgængelighed, som er forbundet med sporten, og med et coronapas bliver det måske udfordret, fordi mange folk skal testes, inden de kan komme ind i centret,« siger Morten Brustad.

I skrivende stund er lidt over en million danskere vaccineret, men det er primært den ældre del af befolkningen, der har fået deres stik i armen.

»Vi håber selvfølgelig, at der er mange, der har savnet deres fitnesscenter så meget, at de kommer tilbage og trodser det hele. Men vi er da også bekymret for, at mange venter, til coronapasset udløber,« siger branchedirektøren.

Det vides endnu ikke, hvor længe vi vil have et coronapas i vores samfund. Foto: Henning Bagger Vis mere Det vides endnu ikke, hvor længe vi vil have et coronapas i vores samfund. Foto: Henning Bagger

Fitnessbranchen har i forvejen mistet mange kunder i løbet af det seneste år, hvor coronakrisen har hærget. Landets cirka 1.500 træningscentre har mistet omkring 20 procent af sine kunder det seneste år.

Det svarer til, at mere end 100.000 har opsagt deres fitnessabonnement det seneste år, oplyser brancheforeningen.

»Vi frygter jo, at coronapasset vil forstærke den tendens, og at centrene vil tabe yderligere omsætning,« siger Morten Brustad.

Landets træningscentre har i denne omgang været lukket ned siden 16. december og var også lukket fra marts til juni sidste år.

I England, hvor vaccinationerne mod covid-19, er foregået i et hurtigere tempo end i Danmark, er der nu mulighed for at dyrke fitness. Foto: LINDSEY PARNABY Vis mere I England, hvor vaccinationerne mod covid-19, er foregået i et hurtigere tempo end i Danmark, er der nu mulighed for at dyrke fitness. Foto: LINDSEY PARNABY

»Vi gør alt, hvad vi kan, for at gøre politikerne opmærksomme på den risiko, der er ved at have et coronapas,« siger han.

Det er dog ikke blot de økonomiske vanskeligheder, der bekymrer branchedirektøren. Det vil også blive et logistisk problem at skulle tjekke coronapasset. Det vil kræve flere ansatte eller et nyt computersystem, der på den ene eller anden måde kan registrere indholdet og tjekke, at det er i orden. Det vil i sig selv også medføre massive omkostninger.

Endelig er der også de sundhedsmæssige konsekvenser, som nedlukningen af fitnesscentrene har haft.

Hvornår udløber coronapasset? Af genåbningsaftalen fremgår det, at politikerne i august 2021 vil aftale, hvilke konsekvenser det skal have for coronapasset, at alle borgere, der ønsker det, er færdigvaccinerede.

Aftalepartierne er enige om en 'solnedgangsklausul' på anvendelsen af coronapasset til andre aktiviteter end turisme og rejser. Det vil sige, at passet vil være midlertidigt.

Aftalepartierne vil desuden i maj og juni 2021 drøfte erfaringerne med anvendelsen af coronapasset og tage stilling til dets fortsatte omfang og brug. Kilde: Rammeaftale for genåbning af Danmark fra 22. marts.

»Folkesundheden halter markant bagud, fordi mange på grund af nedlukningen er stoppet med at træne eller træner mindre, end de plejer. Så på den måde er der tale om et sundhedsmæssigt eksperiment, som vi endnu ikke kender omfanget af,« siger Morten Brustad.

En undersøgelse fra Nordsjællands Hospital fra februar 2021 viste, at smitte med covid-19 primært sker i den private sfære.