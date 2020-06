Torsdag morgen klokken 6 skete det, tusindvis af danskere havde ventet på i månedsvis. Danmarks største fitnesskæde, Fitness World, slog dørene op igen efter coronanedlukningen.

Men åbningen er bestemt ikke forløbet gnidningsfrit - til stor frutstration for mange træningshungrende danskere.

Både Fitness Worlds hjemmeside og app gik ned i forbindelse med genåbningen. Og det betød, at det torsdag morgen ikke var muligt at booke plads på et hold.

'Tuder af frustration. Jeg er åbenbart SÅ desperat,' skriver en bruger på Fitness Worlds Facebook-side.

'Er det kun mig der får en fejlbesked både når jeg prøver at booke hold på jeres app og jeres hjemmeside? Jeg glæder mig til at komme tilbage!,' skriver en anden.

Kort efter klokken 7 torsdag morgen kan man igen komme ind på Fitness Worlds hjemmeside, men der er stadig store problemer med app'en.

Enkelte kunder skriver på Facebook, at de kom igennem og fik booket et hold, men de fleste venter stadig forgæves en time efter genåbningen.

'Hvordan har i IKKE kunne forudse jeres servere ville blive udfordret idag?,' spørger en frustreret bruger på Fitness Worlds Facebook-side.

Fitness World er bekendt med problemerne.

'Vi oplever lige nu lidt tekniske udfordringer med vores app og web. Vi arbejder på højtryk og håber snart at være oppe at køre igen,' skriver fitnesskæden på Facebook.

Fitness World lovede ellers 'en tryg genåbning', da kæden mandag annoncerede at træningscentrene over hele landet ville åbne igen torsdag efter at have været lukket ned i næsten tre måneder.

»Vi er i fuld gang med at planlægge en tryg genåbning, og vi er klar torsdag morgen. Fokus er at passe på hinanden ved at vise hensyn, holde afstand og sikre en god hygiejne. Vi har god plads i vores centre til at sikre afstanden, og vi kan styre kapaciteten i centrene via vores systemer og indgange,« sagde direktør i Fitness World, Lars Frødstrup i en pressemeddelelse.

Fitness World har op mod 500.000 medlemmer i Danmark.

Fitness World har 175 centre i Danmark. De har nu åbnet dørene for de mange træningshungrende kunder.

Kæden driver ligeledes Fitness centre i Schweiz og Polen.

B.T. har kontaktet Fitness World for en kommentar.

