Det er med stor begejstring for de enkelte kæder og deres mange sportsudøvende medlemmer, at fitnesscentrene må åbne op mandag.

Men selvom de må, er det ikke sikkert, at de er klar til det. Meldingen om, at fitnesscentrene alligevel er en del af fase 3 genåbningen, der træder i kraft mandag morgen, kom nemlig først lørdag aften. Altså kun med to dages varsel.

»Jeg er naturligvis meget glad for, at vi får lov til at åbne tidligere end egentlig planlagt. Men det betyder ikke, at centrene er klar. Det er jo med meget kort varsel,« siger Morten Brustad, direktør for fitnesscentrenes brancheorganisation, DFHO.

Til at starte med var fitnesscentrene nemlig ikke en del af fase 3 genåbningen. De er først lige blevet en del af den.

På trods af kun et par dages forberedelsestid, er Morten Brustad dog overbevist om, at de fleste centre åbner op for medlemmer meget hurtigt.

»Vi har presset på for denne her åbning længe, så vi har også været klar længe med god hygiejne. Men ejer man mange centre, er det et stort logistisk arbejde, så det er ikke sikkert, alle er klar til at åbne mandag klokken 08, hvis retningslinjerne først kommer officielt ud i aften eller i morgen. Men jeg ved, mange arbejder på højtryk for at blive klar, men der kan nok godt gå nogle dage. Det vil ikke overraske mig,« siger Morten Brustad.

For som alle andre steder, der har fået lov til at åbne igen, skal fitnesscentrene også overholde en række retningslinjer.

De præcise retningslinjer er endnu ikke blevet offentliggjort, men Kulturministeriet oplyser til B.T., at de senest kommer mandag morgen. Samme dag som fase 3 af genåbningen går i gang.

Ifølge Morten Brustad er fitnesscentrene dog mere eller mindre forberedte. Brancheorganisationen har nemlig været med til at udarbejde retningslinjerne.

»Det er de kendte retningslinjer med god hygiejne, afstand og 4 kvadratmeter per person. Nogle omklædningsfaciliteter vil blive lukket ned, for at folk ikke stimler sammen og for at begrænse medlemmernes tid i fitnesscentret. Men retningslinjerne mangler endelig godkendelse,« fortæller Morten Brustad.

Her appellerer Morten Brustad også til folks samfundssind, da det også handler om, at folk tager den gode adfærd med ind i fitnesscentrene.

Ud over fitnesscentre har regeringen også åbnet op for åbningen af andre idræts- og fritidsaktiviteter. Herunder: Bade- og legeland, svømmehaller og spillehaller.