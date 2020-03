»Det er et godt sted at sprede virus, for man ånder dybt, og på den måde kommer der dråber ud i lokalet. Man står relativt tæt, og luften er varm og fugtig. Derfor er det et sted med øget smittefare.«

Sådan lød det onsdag morgen fra Allan Randrup Thomsen, professor i eksperimentel virologi ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet, da han advarede danskerne, især ældre og syge, mod at tage i fitnesscenter i disse corona-tider.

Advarslen kom han med til B.T.

Danmarks største fitness-kæde, Fitness World, der efter eget udsagn har mere end 470.000 medlemmer, forsikrer dog, at de gør alt for, at deres kunder roligt kan komme ned i et af de 175 centre og få valuta for deres abonnementer.

»I Fitness World følger vi altid sundhedsmyndighedernes anbefalinger og tager situationen meget alvorlig,« skriver Managing Director Denmark, Lars Frødstrup i en mail til B.T.

»På baggrund af sundhedsmyndighedernes anbefalinger har vi lavet en lang række tiltag, hvor vi bl.a. har halveret kapaciteten på vores hold, og nu kun kan rumme halvdelen af de deltagere som normalt er på holdet. Ligeledes har vi tilpasset øvelser på nogle holdtyper, for at undgå fysisk kontakt,« skriver han.

»Vi oprettede i sidste uge en vejledning omkring coronavirus og træning i Fitness World, med klare anbefalinger og retningslinjer til vores medlemmer, for at begrænse smittespredning. Denne giver gode råd ift. at undgå smittespredning og opfordrer medlemmerne til at desinficere eller vaske hænder før og efter træning, at undgå fysisk kontakt og afspritte og rengøre maskiner efter brug,« lyder det fra Lars Frødstrup.

Han oplyser desuden, at kæden har intensiveret rengøringen af centrene, og stillet mere sprit op til kunderne. Desuden har de en køreplan klar til eventuelle tilfælde af coronavirus i et af centrene, hvilket Lars Frødstrup understreger, at de heldigvis ikke har været ramt af.