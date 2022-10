Lyt til artiklen

Sværere arbejdsforhold og et markant fald i årsomsætningen.

Det er de realiteter, som en række fiskere mener, de kæmper med som følge af det omdiskuterede byggeprojekt Lynetteholm, hvor der er blevet dumpet slam.

Det skriver TV 2 Lorry.

Ifølge fiskerne medfører slammet, at deres garner bliver fuldstændig stoppet til, hvilket betyder, at fiskene svømmer uden om. Og det medfører altså enorme konsekvenser:

»For os er det en katastrofe, at vi ikke kan fange fisk nu. Jeg tror ikke, vi kommer til at leve af fiskeri mere. Vi ender med at måtte lukke, fordi vi ikke kan hive en årsløn hjem,« siger Max Christensen, der er fisker og formand for Vedbæk Fiskeriforening.

Dumping af slam i havet har længe været diskuteret. Det gælder særligt med byggeriet af den kunstige halvø Lynetteholm i Køge Bugt, som skal føre til en udvidelse af København, hvilket har vakt enorm kritik.

I forbindelse med byggeriet blev det i juli besluttet, at der skal fjernes 2,5 millioner ton slam fra området.

Eksperter har kritiseret dumpningen i Køge Bugt, men ifølge miljøkonsekvensrapporten, der er udarbejdet af konsulentfirmaet Rambøll for By & Havn og godkendt af Transportstyrelsen, er de miljømæssige konsekvenser af dumpningen ubetydelig.

Ikke desto mindre er flere partier rasende over dumpningen, ligesom Enhedslisten vil have forbud mod dumping af slam i havet.

Og nu melder Vedbæk Fiskeriforening sig i koret. Over for TV 2 Lorry siger foreningen, at man vil søge erstatning på for den tabte indtægt.

By & Havn oplyser til mediet, at man har igangsat en dialog med de erhvervsdrivende, der oplever gener som følge af Lynetteholm-byggeriet.

17 organisationer har desuden klaget til EU over projektet og kræver Lynetteholm på pause.