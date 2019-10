Fra næste år skal der fanges færre fisk i Østersøen, og det kan koste flere fiskere deres arbejde, lyder det.

Det kommer til at koste arbejdspladser, at de danske fiskere fra næste år skal til at fange færre fisk.

Sådan lyder det fra næstformand i Danmarks Fiskeriforening Kim Kjær Hansen, efter at EU-landene mandag aften blev enige om en reduktion i fiskekvoterne i Østersøen.

- Det er beklageligt, og det kommer til at koste arbejdspladser. Det er jeg sikker på, siger Kim Kjær Hansen.

Op til mødet mellem EU-landene havde EU-Kommissionen fremlagt et forslag til næste års fiskekvoter, hvor silde- og torskekvoterne for 2020 i den vestlige Østersø sænkes henholdsvis 68 og 71 procent.

For Danmark betyder dagens forhandling, at torskekvoten bliver reduceret med 60 procent, og sildekvoten bliver reduceret med 65 procent.

Men selv om kvoterne ikke er reduceret lige så meget, som der var lagt op til, så er der ikke tilfredshed i Danmarks Fiskeriforening, som repræsenterer de danske fiskere.

- Vi synes, det er et dårligt resultat. Det er ikke et brugbart resultat, der er kommet ud af det. Det må vi bare erkende.

- Nu må vi læse på det og få det set ordentligt igennem, i forhold til hvad det indebærer. Og så må vi tage den derfra. Men det er ikke et resultat, vi kan bruge. Vi er skuffede, siger Kim Kjær Hansen.

