Fiskeriminister overvejer, hvordan erhvervet kan få mulighed for at høste stillehavsøsters i Vadehavet.

Den invasive stillehavsøsters har for alvor indtaget dele af Vadehavet.

En rapport fra DTU Aqua anslår, at der er 72.000 ton af den invasive østers mellem den jyske vestkyst og Fanø, Mandø og Rømø.

Stillehavsøsters kommer oprindeligt fra Stillehavet ved Japan og Sydøstasien.

Men den har spredt sig med skibes ballasttanke og fra dyrkning som akvakultur i flere europæiske lande.

Problemet med stillehavsøsters er, at den risikerer at fortrænge de hjemmehørende blåmuslinger.

Men måske findes der en løsning.

Fiskerierhvervet står på spring til at udnytte den indvandrede østers kommercielt.

- Der ligger en stor ressource derude, som ingen bruger. Det er superærgerligt, siger Jesper Juul Larsen, formand for Sydvestjysk Fiskeriforening.

Det har været forbudt at fiske med maskinelle værktøjer i Vadehavet siden 2008.

Det skyldes hensynet til blåmuslinger, som havde nået et kritisk lavt niveau.

Men den nye rapport viser, at bestanden af blåmuslinger er vokset, og bestanden er oppe på 78.000 ton.

Det viser ifølge fiskeriformanden, at der er basis for at lette på forbuddet.

- Nu har det vist sig, at bestanden vokser og vokser. Derfor mener jeg godt, man kan se på at få etableret et bæredygtigt fiskeri, siger han.

En af de virksomheder, der ser store muligheder, er Rømø Oysters.

- Vi kan sælge stillehavsøsters for to-tre euro per kilo til blandt andet restauranter.

- Hvis vi samtidig kan fjerne den fra Vadehavet og skabe indtægter og arbejdspladser på Rømø, så er det da en god idé, lyder det fra Johan Wedel Nielsen, der er medejer af Rømø Oysters.

Hvis der gives lov til at kommercielt fiskeri, er virksomheden klar til at ansætte 25 medarbejdere på Rømø.

Fiskeriminister Eva Kjer Hansen (V) siger, at hun er i gang med at undersøge mulighederne.

- Jeg har sat gang i en forsøgsordning, hvor man kan bruge håndholdte redskaber, men spørgsmålet er, om det er effektivt nok.

- Samtidig ser vi på mulighederne for at udvikle redskaber, som ikke gør skade på havbunden.

- Vi vil jo gerne finde på løsninger, så der er mulighed for at sætte et egentligt fiskeri i gang, siger hun.

/ritzau/