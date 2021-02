Fiskehandler Stephen Andersen ved noget om, hvordan man skærer, røger og håndterer en fisk. Coronavirus ved han ikke så meget om.

Så i Fiskehuset Faaborg overholder han bare myndighedernes retningslinjer. Og nu kommer han med en opsang til kunderne om at gøre det samme.

For selvom 99 procent af kunderne godt forstår, at man lige nu kun må være to kunder i butikken, kommer der indimellem en tredje kunde ind i butikken.

Og det er ikke altid, at den tredje kunde tager det pænt, når medarbejderen bag disken beder vedkommende om at vente udenfor, skriver Stephen Andersen i et opråb på Facebook.

De har oplevet vrisne svar som: 'Det kan DU ikke være bekendt' eller 'Det må jeg gerne!'

'Som sagt går det i stort set alle tilfælde megagodt! Det er bare de få gange om ugen, hvor der kommer en torsk ind ad døren, som jeg ikke vil acceptere, at mit gode personale, der trofast passer deres arbejde, bliver udsat for,' skriver han i opslaget.

Siden han delte sin opsang, har han og konen Helena Andersen fået mange positive reaktioner, fortæller de til Fyens.dk.

Ægteparret slår fast, at det ikke er deres trofaste kunder, de oplever problemer med. Det er mere folk, der er ude at køre en tur.

Oplever du, at andre kunder med vilje ikke overholder restriktioner om afstand og maks antal personer i butikkerne?

Og så er det en særlig aldersgruppe, de oplever, ikke overholder reglerne.

»Det er jo aldrig de unge mennesker, der er problemer med. Hvis jeg skal sætte alder på, er det næsten altid kunder i alderen plus 70 år. Og det er jo lidt underligt, for det er jo præcis dem, der ikke så godt kan tåle at blive ramt af corona, der brokker sig over det her. Det er jo faktisk i høj grad for deres skyld, at de her regler er lavet,« siger Helena Andersen til Fyens.dk.

I sit Facebook opslag fortæller Stephan Andersen, at de for to uger siden havde sikkerhedsstyrelsen på besøg for at tjekke, om fiskehuset overholder reglerne til afstand og antal kunder.

'De havde ingen anmærkninger. Det er jeg så glad for, fordi det betyder, at vores kunder kan handle trygt i Fiskehuset,' lyder det i opslaget.