»Man skal passe på med at tage armene op de her dage.«

Men det gør de alligevel hos Iversen Fish i Thyborøn, fortæller Martin Hansen, der er eCommerce manager, til B.T.

For her har de travlt og kan mærke coronatiden, men det er på den positive måde. For allerede dagen efter Mette Frederiksens første pressemøde begyndte ordrerne at tikke ind. Mange flere end normalt for firmaet, der længe har haft fiskebiler, der kører rundt til kunder.

I et stykke tid har de også tilbudt hjemmelevering, og det er her, det i den grad er gået stærkt.

Der bliver solgt en del hos Harald Iversen & Søn lige nu.

»I dagene efter pressemødet sprang det godt nok i luften. Vi kunne næsten ikke nå at printe ordrer ud og taste i systemet, inden der var ny bunke. Der måtte vi lige justere lageret, så vi ikke kom til at sælge mere, end vi havde, og sørge for at have fisk nok til de ordrer, der kom ind.«

»Det er en spændende udfordring, og så har det ellers bare været at holde fast i stolen lige siden. Op til påske er det simpelthen eksploderet på den gode måde,« siger Martin Hansen.

765 procent er forskellen helt præcist på i forhold til samme tid sidste år, når det kommer til ordrer med levering til døren.

De har hos Iversen Fish oplevet, hvordan forældre har bestilt fisk til deres børn som et slags påskeæg. Og hvorfor det lige er fisk, der bliver handlet meget af, har Martin Hansen et bud på.

»Jeg ved ikke, om det er det med at hamstre. Som når man ser et tilbud i Bilka, hvor, hvis man køber en kasse med fem kilo svinemørbrad, så får du dem for næsten ingen penge eller sådan noget. Her får du meget for lidt penge. Det er det koncept, vi har kørt med hele tiden.«

»Vi kører med kasser af tre eller fem fileter ad gangen, og fordi fabrikken er sat op på den måde, kan det også gøres billigere. Større mængder og lidt lavere priser tror jeg falder i god jord de her dage, hvor folk vil have fyldt fryseren og måske skal være hjemme i flere uger,« siger han.

Hos Iversen Fish har de selv oplevet, at afdelinger lige nu er lukket ned. Blandt andet dem der sælger fisk til restauranter. Det ærgrer Martin Hansen sig over, men i og med det er ude af deres hænder, forsøger de at få det bedste ud af situationen.

Alle mand har i påsken været kaldt på arbejde, og han håber også, at de kan ride videre på bølgen, når den værste tid med coronavirus er overstået.

Og selv om situationen i Danmark er hård, synes han også, de kan tillade sig at juble over den succes, de oplever lige nu.

»Vi er jo vestjyder, så man skal helst ikke råbe for højt. Det synes jeg godt, vi kan med de her tal. Jeg synes godt, man må juble, og der skal også være plads til succeshistorier,« siger han og tilføjer:

»Det er ikke negativt, det hele. Stor respekt til små butikker og selvstændige, der virkelig ingenting har at lave de her dage. De har selvfølgelig ikke meget at juble over, men det hele er ikke helt skidt,« siger Martin Hansen.

