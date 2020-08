Det er ikke et kønt syn, som for tiden møder borgere, der går en aftentur rundt om eller lufter deres hund ved Rebæk Sø i Hvidovre

Fisk i massevis ligger nemlig døde i vandoverfladen

»Jeg har boet i Hvidovre i 50 år, og jeg er kommet her så tit. Det er et frygteligt syn,« siger Allan Sørensen til TV 2 Lorry.

Borgeren fortæller også, at der også tidligere har været et rigt fuglelivet ved søen, som de seneste år er så godt som forsvundet.

Hvidovre Kommune har fundet en løsning, som forhåbentligt kan afhjælpe problemet. Foto: Jacob Gren/Byrd Vis mere Hvidovre Kommune har fundet en løsning, som forhåbentligt kan afhjælpe problemet. Foto: Jacob Gren/Byrd

Hvidovre Kommune oplyser til mediet, at de er klar over problemet i Rebæk Sø, som angiveligt skyldes, at der på grund af det meget varme og tørre vejr, vi har haft i august, er opstået iltsvind i søen.

Det oplyses dog også, at en løsning allerede skal være på plads.

Kommunens kommunikationschef Hanne Rasmussen fortæller, at der er blevet hentet et springvand fra en sø i Avedøre, som er blevet sat ud i Rebæk Sø.

Springvandet skal forhåbentligt skabe den ilt, der er brug for.