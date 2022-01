Med en selvtest i hånden kan du sidde foran et webcam og pode dig selv, mens du bliver superviseret af sundhedspersonale fra Tjekkiet.

Du skal herefter vise testsvaret til webcamet, og hvis det er negativt, får du en QR-kode med mail, som udløser et gyldigt EU-coronapas.

Lyder det mærkeligt?

Det syntes 67-årige Per Christensen i hvert fald.

Den 67-årige Slagelse-borger skal snart på skiferie i Norge, og da han gerne ville undgå testkøer og mulig smitte blandt mange mennesker, faldt han over en hjemmeside, der reklamerede med, at man kunne undgå netop det.

Per Christensen undrede sig og begyndte at granske hjemmesiden, der hedder onlinekviktest.dk og er baseret i Tjekkiet. Han ringede blandt andet til det danske nummer, der stod på siden, og fik at vide i røret, at det ville koste ham 70 kroner at foretage den online selvtest, og at den ville blive godkendt i hele EU.

Han skulle bare lige skrive sine personlige oplysninger samt vise enten sit pas eller kørekort. Og det var her, Per Christensen begyndte at få en underlig fornemmelse i maven.

»Jeg tænkte: 'Nej, jeg vil da ikke vise mit pas frem til nogen, som jeg er lidt usikre på i forvejen',« siger Per Christensen.

67-årige Per Christensen fra Slagelse ville ikke give sine personlige oplysninger på den hjemmeside, der udbyder online selvtest. Foto: PRIVATFOTO Vis mere 67-årige Per Christensen fra Slagelse ville ikke give sine personlige oplysninger på den hjemmeside, der udbyder online selvtest. Foto: PRIVATFOTO

Det er, når han skal igennem Sverige, at han skal vise coronapas, så Per Christensen ringede til den danske ambassade i Stockholm og den svenske ambassade i København. Han ringede også til corona-hotline og det danske politi.

Men ingen af dem kendte til hjemmesiden.

»Politiet advarede mig mod at videregive mine personfølsomme oplysninger inde på siden,« fortæller Per Christensen.

Og formanden for Digital Sikkerhed, Henning Mortensen, er i den grad også skeptisk, da han hører om hjemmesiden.

»Inden man afleverer så følsomme oplysninger, bør man sætte sig grundigt ind i, om sikkerheden er passende. Umiddelbart kan jeg ikke se på siden, at der er en beskrivelse af måden, de håndterer personoplysninger. Allerede her vil jeg sige, at de nok er på kant med lovgivningen,« siger Henning Mortensen og fortsætter:

»Det er ikke noget, jeg selv ville kaste mig ud i at benytte.«

B.T. har været i kontakt med både Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen, Statens Serum Institut og Sundhedsdatastyrelsen. Ingen af dem havde hørt om hjemmesiden før.

Claus Nielsen, der er afdelingschef i afdelingen Virus & Mikrobiologisk Specialdiagnostik i Statens Serum Institut, siger, at det lyder underligt, da han hører om hjemmesiden.

»Du kan pode din hund i nakken og så ikke pode dig selv ordentligt bagefter. Det kan aldrig blive 100 procent superviseret, når det er over webcam,« siger Claus Nielsen.

Ifølge ham er det et stort problem, at det giver adgang til et coronapas.

»I Danmark har vi bestemt, at selvtest ikke kan give coronapas. Sådan er det også i resten af Europa,« siger Claus Nielsen og tilføjer:

»Det er et skråplan.«

B.T. ringede til det danske nummer på onlinekviktest.dk og fik fat på Lars Raunkjær, der er den ene af to danske partnere i selskabet.

Han fortæller, at den danske hjemmeside har været oppe at køre i en måneds tid, at de har 150 ansatte og tester flere tusind online i Europa dagligt. Ifølge ham kan den QR-kode, man får tilsendt, udløse grønt coronapas i coronapas-appen.

Hvilke danske myndigheder har I fået godkendt det ved?

»Vi samarbejder med en læge, der har et testcenter i Tjekkiet, og det er der igennem, vi tilbyder et EU-certificeret coronapas.«

Så der er ikke nogen danske sundhedsmyndigheder, der har godkendt fremgangsmåden?

»Vi er jo godkendt i hele EU. Det er ligesom at gå ind på et testcenter i EU og få en QR-kode, der giver grønt coronapas. Så vi behøver ikke snakke med myndighederne i Danmark.«

Hvordan håndterer I folks personfølsomme oplysninger?

»Det står derinde… Vi sender en mail om GDPR-reglerne. Vi sender også en mail ud efter endt test, om at man kan få slettet sine data, hvis man vil.«

Har de tjekkiske myndigheder godkendt det, eller er det den læge, der gør det bagom?

»Vi kan ikke udstede certifikater, hvis vi ikke er godkendt. Så det kører 100 procent efter bogen.«

Hvorfor har I ikke gjort de danske sundhedsmyndigheder opmærksom på, at I findes?

»Det er også vores mål. Vi vil også gerne tilbyde at komme med i en udbudsrunde og være på lige fod med Copenhagen Medical og Falck.«

Sundhedsdatastyrelsen, der har ansvar for coronapas-appen, skriver i en mail til B.T., at det ikke vil være et testsvar, som rent teknisk kunne give et grønt pas i appen.

»Men derfor kan man jo godt bruge dokumentationen for testsvaret uden om passet (vise testsvaret frem). Om et testsvar, som det I beskriver, vil være gyldigt i forhold til et coronapas, må være op til SSI at vurdere.«

SSI er ikke vendt tilbage med svar på, om et sådant testsvar vil være gyldigt i forhold til coronapas.