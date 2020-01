Betalingsvirksomheden Yourpay får en hård medfart på internettet af kunder, fordi det ikke fremgår klart, hvem der trækker penge på deres konto. Og det ér et problem, lyder det fra Forbrugerombudsmanden.

Betalingsvirksomheden Yourpay har modtaget mange kritiske anmeldelser på internettet. På Google giver 18 ud af de 34 brugere, der har anmeldt Yourpay, en stjerne, og på Trustpilot er der 61 etstjernede anmeldelser. Det er over 20 procent af alle anmeldelser. Flere anmelderne er utilfredse med, at de ikke kan se, hvorfor Yourpay har hævet penge på deres konto.

På Trustpilot skriver Anna Holbæk:

"Hvad bilder I jer ind? Har oplevet flere gange, jeg ikke kan se, hvilket firma, der trækker fra min konto - og der bare står "Yourpay." Kender også andre, der har oplevet det i deres oversigt. Har aldrig oplevet det i andre sammenhæng end med jeres navn."

Kunder: Hvorfor trækker I?

En bruger, der kalder sig Sanchez, skriver følgende på google anmeldelser:

"Hvorfor trækker I penge på kontoen ude at oplyse???"

Flere steder svarer Yourpay på kritikken og forklarer, at hævningen skyldes, at brugerne har købt varer i en butik, hvor det er Yourpay, der står for betalingsoverførslen. Sanchez får følgende høflige svar:

"Tusind tak for din anmeldelse af os på Google, men det er desværre en af vores kunder, som du har handlet hos, som har trukket pengene. På dit kontoudtog står der Yourpay * (Butiksnavn). Du må meget gerne ringe til os på (Yourpays telefonnummer red.), så kan jeg eller en af mine søde kollegaer også hjælpe dig med at finde ud af, hvilken butik du har handlet i :-).

Butikken kan ses i "detaljer"

TV 2 Lorry interviewede Youpays direktør, Mathias Gajhede, da vi lavede et indslag, om de mange klager over virksomheden. Han forklarede, at grunden til at Yourpay dukker op i kontoovesigten hos folk, er, at deres bank skriver: "Yourpay" stedet for den butik, de har handlet i.

- Vi har en problematik med en af de største danske banker, som kun skriver "Yourpay." Hvis du klikker ind på "detaljer," så kommer oplysningerne frem.

Du siger, det er bankernes skyld?

- Jeg siger ikke, at det er bankernes skyld. Jeg siger, at der er en forbedringsmulighed i fællesskab, og det er noget, vi er i dialog med bankerne om, siger Mathias Gajhede.

Anmelder: Irriterende at købet ikke fremgår

TV 2 Lorry har talt med en af personerne bag de kritiske anmeldelser, Antje Tolenaar. I sin anmeldelse skriver hun:

"På konti, hvor beløbet er hævet, står der kun Yourpay - dvs man kan ikke se hvem (butik) der har trukket beløbet..."

Hun uddyber overfor os:

- Der kunne man jo ikke se, hvilken butik, der havde trukket det beløb. Det var jo bare det, jeg syntes var irriterende, siger Antje Tolenaar til TV 2 Lorry.

Skal fremgå tydeligt

Forbrugerombudsmanden oplyser til TV 2 Lorry, at det faktisk er et krav, at det tydeligt skal fremgå, hvor man har handlet.

- Hvis ikke vi kan se, hvem vi betaler beløb til - eller hvorfra vi modtager betalinger - så kan vi jo ikke kontrollere, om der er sket misbrug af vores betalingskortoplysninger, siger forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen.

Mathias Gajhede fra Yourpay forklarer også, at det er sket, at betalinger af forskellige årsager er blevet forsinkede i systemet. Det kan gøre det endnu sværere at huske, hvad den enkelte postering i kontooversigten dækker over. Hvis hævningen sker et stykke tid efter købet - og der måske er tale om et mindre beløb - så bliver nogle forbrugere overraskede, når det pludselig dukker op i kontooversigten.

- En del forbrugere har hevet fat i os. Ligeså snart at vi så har snakket med dem, så har de sagt: 'Det giver jo egentlig god mening. Jeg kan godt huske, jeg købte sushi.' Eller: 'Jeg kan godt huske, jeg købte det der billede på nettet'," siger Yourpays direktør Mathias Gajhede.

Truet med politi og lukning

Problemerne med at identificere, hvem der trækker penge på ens konto, har fået en del af anmelderne til at blive ganske grove i sproget og true med retslige repressalier. En bruger, der kalder sig Kirsten, skriver for eksempel:

"Det er det største fupfirma jeg kender. I går ind på folks kontoer og hæver penge, selv om man INTET har med jer at gøre og for mit vedkommende IKKE kommer til at have noget med jer at gøre. FØJ FOR POKKER . ? JEG HÅBER AT JERES FUPFIRMA BLIVER LUKKET SNAREST MULIGT."

Selvom om flere altså har truet med retsligt efterspil, er sagerne aldrig kommet videre, siger Mathias Gajhede.

- Vi har aldrig været meldt til politiet. Vi har aldrig været sigtet for bedrageri på nogen måde. Men igen: Vi arbejder med folks penge, og man må slet ikke tage fejl af den seriøsitet, der ligger i det. Det ER folks levebrød, siger Mathias Gajhede.