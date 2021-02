SOS International var ikke omhyggelig nok i udvælgelsen af en underleverandør til lyntest, siger firmaet.

Firmaet SOS International nåede blot en uge som leverandør af lyntest til blandt andre ansatte på landets plejecentre i en aftale indgået med staten.

Det skyldes, at regionerne ikke mener, at firmaet "magter opgaven i det krævede omfang".

Niels Krag Printz, der er administrerende direktør i SOS International, siger, at "det er dybt beklageligt".

- Vi har været for ambitiøse i den her forbindelse. Vi bød ind med en underleverandør, og vi må bare erkende, at det var den forkerte underleverandør, siger han.

- Det er helt klart en fejl fra vores side. Vi har ikke været omhyggelige nok. Det starter med historien om datalæk, og det er klart, at det gav os betragtelige udfordringer, siger han.

Det er SOS Internationals samarbejde med underleverandøren Medicals Nordic, der har ført til bruddet med regionerne.

Flere medier har de seneste dage berettet om sikkerheds- og hygiejneproblemer, ligesom det er beskrevet, hvordan borgeres sundhedsdata blev behandlet over gratistjenesten WhatsApp.

/ritzau/