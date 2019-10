'Der er faktisk non-binære og transseksuelle, der stadig er nødt til at bruge jeres produkter, at I ved det.«

Ordene stammer fra et tweet fra brugeren 'Melly Boom', og budskabet er rettet mod Always, der producerer hygiejnebind og tamponer.

Always har skabt røre hos LGBTQ-aktivister i England, fordi aktivisterne er vrede over, at Always pryder deres produkter med det feminine venus-tegn.

Siden tweetet blev postet i juni har mange stemt i med klager til bind-producenten, og nu er presset på Always blevet så stort, at de har valgt at imødekomme aktivisterne.

Det er blandt andet indpakning som denne på et Always-bind, man kan vinke farvel til. Vis mere Det er blandt andet indpakning som denne på et Always-bind, man kan vinke farvel til.

Det skriver Mirror.

Derfor har Always nu annonceret, at de vil fjerne venus-symbolet fra alle deres produkter, og de skriver ligeledes på Twitter, at de er taknemmelige for at høre folks meninger.

Men det er ikke let at gøre alle tilfredse.

Det har hygiejnefirmaet måtte sande de sidste par dage, hvor de er røget i lidt af en shitstorm på grund af beslutningen.

»At fjerne det feminine symbol fra hygiejnebind og tamponer er stort set det samme som at nægte, at kvinder overhovedet eksisterer,« siger Julie Bindel, som er feminist og forfatter, til Daily Mail:

»Vi bevæger os i retning af en fuldstændig eliminering af kvinders biologi. Det feminine symbol er blevet brugt af feminister i årtier. Det er kujonagtigt at overgive sig til LGBTQs agenda,« fortsætter hun.

I kølvandet på beslutningen valfarter Always-kunder nu til kommentarsporene på de sociale medier for at påpege deres utilfredshed.

Flere nævner, at de ikke mener, at venus-symbolet har noget med kønsidentitet at gøre, og at de føler sig svigtet og 'smidt under bussen' af hygiejnefabrikanten.

En bruger på Twitter opfordrer til, at biologiske kvinder bør boykotte Always, så firmaet kan indse, at 'rigtige kvinder også har følelser,' hvilket hun mener, Always ignorerer for at tilgodese LGBTQ-aktivisterne.

Always-produkter med den nye venus-frie indpakning vil være at finde i butikkerne i hele europa fra januar 2020.

»Diversitet og inklusion ligger os meget på sinde, og efter at have hørt fra mange køn og aldersgrupper har vi indset, at ikke alle, der har menstruation, identificerer sig som kvinder,« udtaler en talsperson for Proctor & Gamble, der ejer Always, til Mirror og fortsætter:

»For at sikre os, at alle, der får menstruation føler sig godt tilpas med at bruge Always, har vi derfor opdateret vores design.«