Der findes mange måder, hvorpå man kan tilsætte sit sexliv lidt ekstra krydderi.

Et firma på Frederiksberg mener ligefrem, at man på bogstaveligste vis kan pifte ens sexliv op med, ja krydderier.

Ifølge firmaet Earthganic ApS er der således ingen grænser for, hvad krydderiet safran har af positive effekter på os mennesker.

Men det har nu fået fødevaremyndighederne til at skride ind over for firmaet, der har fået en bøde for at anvende ulovlige sygdomsanprisninger i sin markedsføring af en række kendte krydderier, som firmaet sælger via sin onlinebutik.

Det gælder blandt andet safran, der er kendt for at være verdens dyreste krydderi og også bliver kaldt for 'det røde guld', hvilket måske er meget forståeligt.

Safran kan således nemt koste 10 euro (75 kroner, red.) for et gram ude i butikkerne, eftersom det kræver ristede støvfang fra omkring 200 blomster til at fremstille blot et enkelt gram safran - eller op imod 200.000 til et kilo.

14. december besøgte Fødevarestyrelsens fødevarerejsehold og kosttilskudsgruppe Earthganic ApS på firmaets adresse på Magnoliavej på Frederiksberg.

Kontrolbesøget blev foretaget på baggrund af en forbrugeranmeldelse, hvilket er det samme som en klage.

Safran anvendes traditionelt i retter med ris, fisk og skaldyr, blandt andet paella, risotto og fiskesuppen bouillabaisse. Det tilsættes både for at farve retten og som smagsgivende krydderi. Desuden bruges det til at farve bagværk, for eksempel Luciaboller og påskebrød samt julens konfekt. Arkivfoto. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen Vis mere Safran anvendes traditionelt i retter med ris, fisk og skaldyr, blandt andet paella, risotto og fiskesuppen bouillabaisse. Det tilsættes både for at farve retten og som smagsgivende krydderi. Desuden bruges det til at farve bagværk, for eksempel Luciaboller og påskebrød samt julens konfekt. Arkivfoto. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen

Fødevarestyrelsen kunne under tilsynet konstatere, at virksomheden markedsførte safran for at have en række egenskaber, der er så tvivlsomme, at fødevaremyndigheder anså det for at være et klokkeklart brud på fødevarelovgivningen.

Helt konkret markedsførte virksomheden på sin hjemmeside www.earthganic.dk en række forskellige krydderier såsom safran, ingefær og kardemomme for at have en gavnlig virkning på sygdom.

Blandt andet blev safran markedsført som «kilden til kærligheden«, der »forbedrer sexlysten og seksuel funktion«.

»De seneste studier har vist, at safran har en positiv indflydelse på erektil dysfunktion og giver en forbedret sexlyst (...).’,« skrev firmaet.

Ifølge fødevarereglerne må fødevareinformation dog ikke tillægge en fødevare »egenskaber vedrørende forebyggelse, behandling og helbredelse af en menneskelig sygdom eller give indtryk af sådanne egenskaber.«

Earthganic ApS fik derfor en bøde på 5.000 kroner for at anvende ulovlige sygdomsanprisninger.

»Der er under kontrollen lagt vægt på bl.a. ordene såsom: (natur)medicin, depression, hjertekarsygdomme, koronararteriesygdom, menstruationssmerter, hoste, bronkitis og erektil dysfunktion,« skriver Fødevarestyrelsen i sin kontrolrapport, der indeholder stribevis af beskrivelser af krydderifirmaets ulovlige markedsføringsmetoder.

Virksomheden skrev eksempelvis også, at man kommer i bedre humør og kan bekæmpe depression med safran samt menstruationssmerter.

»Safran har også været kendt siden tidernes morgen som en medicinsk plante for sine mange helbredsfremmende ingredienser. Safran er derfor meget eftertragtede som naturmedicin. Mange undersøgelser har påvist at safran har en positiv påvirkning mod blandt andet depression, hjertekarsygdomme, hoste og behandling for bronkitis, manglende sexlyst, menstruationssmerter etc.«

Sågar vægttab skulle det afsindigt dyre krydderi også have en gavnlig effekt på.

»Safran hjælper mod vægttab og mindsker appetitten. Ifølge et studie i kardiovaskulær og thorax viste at indtagelse af safran havde en positiv effekt på mennesker med koronararteriesygdom til at reducerere deres body max index, fedtprocent og deres talje omkreds. Safran havde derudover reduceret deres appetit,« har Fødevarestyrelsen citeret krydderifirmaet for at skrive på dens hjemmeside.

Også kardemomme og ingefær blev forsøgt oversolgt med ulovlige sygdomsanprisninger. Eksempelvis blev ingefær markedsført med følgende tekst:

»Ingefærs popularitet går helt tilbage til 4500 år siden. Hvor man i Sydøstasien anvendt ingefær både som medicin og som ingrediens i mad og drikkevare.«

Fødevarestyrelsen skriver i sin kontrolrappport, at der som dokumentation er foretaget udprint af virksomhedens hjemmeside fra den 23. november 2021.

Earthganic ApS blev partshørt under tilsynet. Virksomhedens ejer gav i den forbindelse udtryk for at følge sig censureret.

»Det om Safron har jeg fjernet, men har glemt at slette det derfra også. Jeg synes det er tåbeligt den måde det bliver censureret på, men jeg skal nok få det ændret,« bemærkede virksomheden ifølge kontolrapporten.

B.T. har kontaktet Earthganic ApS for at få en kommentar, men firmaet er ikke vendt tilbage før artiklens deadline.