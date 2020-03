Flere amerikanere tyr til alternative måder at desinficere deres hænder på, efter frygten for coronavirus har ramt landet.

De bruger således vodka til spritte deres hænder af i.

Men det er en meget dårlig idé, siger den amerikanske vodkaproducent Tito's ifølge finans.dk.

Ifølge myndighedernes anbefalinger skal håndsprit nemlig indeholde mindst 60 procent alkohol.

Tito's Handmade Vodka har kun en alkoholprocent på 40 og imødekommer dermed ikke myndighedernes anbefalinger.

Vodkaproducenten reagerede, efter en forbruger pralede med, at han brugte Tito's som en slags gør det selv-håndsprit.

Myndighederne anbefaler, at man vasker sine hænder ofte og ordentligt – i mindst 20 sekunder.

Det er desuden en god idé at nyse i ærmet frem for i hånden og at undgå at røre sig selv i øjne, næse og mund, hvis man vil undgå smitte.