Tom i øjnene og med blodig mund. En flækket overlæbe og to – skulle det senere vise sig – forslåede og løse fortænder.

Det var det syn, der mødte 30-årige Heidi Nielsen, da hun på julemånedens første dag hentede sin fireårige søn Frederik i Børnehuset StrandLoppen i Korsør.

Mutters alene sad den lille dreng på en kontorstol på en tom stue. Fjern i blikket og med bedrøvet mine.

Han sagde ikke noget, men begyndte ved synet af sin mor at græde, beklage sig. Over chokket og smerterne i sin mund.

»Jeg går fuldstændig i panik og tænker, hvad er der dog sket. Jeg prøver at finde en pædagog, fordi jeg kan se, at det her slet ikke er i orden. Der går tre-fire minutter, uden at jeg kan finde nogen. Først da jeg stiller mig ud på gangen og råber 'hvor helvede er de pædagoger, når man skal bruge dem', kommer der nogen,« fortæller Heidi Nielsen til B.T.

Klokken var omkring 16 tirsdag eftermiddag, da Heidi Nielsen hentede sin søn.

Hun havde allerede fået fri klokken 12 den dag og havde haft masser af tid til at hente Frederik tidligere, hvis det havde været nødvendigt.

Men hun havde ikke hørt noget.

Hverken hendes eller Frederiks fars telefon havde ubesvarede opkald fra børnehaven, og der var ikke tikket sms- eller telefonsvarerbeskeder ind.

Heller ikke Heidis mor, der også er anført som kontaktperson til Frederik, havde hørt noget fra Børnehuset StrandLoppen.

Heidi Nielsen havde altså ikke den fjerneste idé om, hvad der var sket, før hun så sin forslåede søn alene på stuen.

»Jeg synes, at det er noget forbandet svineri. Selvfølgelig skal de ikke ringe ved en almindelig hudafskrabning, men her skulle de have handlet anderledes. Og hvis de ikke som minimum kunne få fat i os, skulle de have kontaktet skadestuen eller en læge,« siger den tydeligt oprevne mor.

Havde siddet i to timer

De tre pædagoger, der reagerede på Heidi Nielsens råb og efterfølgende kom ilende, kunne ikke enstemmigt fortælle, hvad der var sket med Frederik.

En fortalte, at han var faldet og havde slået hovedet ned i en mooncar. En anden, at han var blevet kørt ned af en mooncar. Den tredje vidste det ikke.

Dog kunne de fortælle, at det var sket før 'frugt', som er klokken 14 – altså to timer før Heidi Nielsen hentede sin søn.

Pædagogerne understregede desuden, at de havde ringet til både Heidi og Frederiks far.

»Ingen af os har set eller hørt noget, så det tror jeg simpelthen ikke på,« lyder det fra Heidi Nielsen.

For smerteplaget til røntgen

I stedet for at tilbringe 1. december hjemme i sofaen og se første afsnit af julekalenderen måtte Heidi Nielsen bruge aftenen med sin søn på skadestuen.

Frederik var stærkt smerteplaget, og de måtte opgive at tage røntgen af hans hævede kæbe.

I stedet blev han tilset af en kæbekirurg, der tog nogle almindelig billeder af den tilskadekomne dreng.

»Han mente heldigvis ikke, at den var brækket, men han sagde, at slaget havde været voldsomt. Derudover sagde han, at læben var flækket, hvilket man tydeligt kunne se, og at hans tænder var slået løs,« siger Heidi Nielsen.

Siden har Frederik stort set kun fået flydende kost, men begynder nu – fire dage senere – at have det bedre.

»Jeg fik at vide, at jeg skulle holde ham 100 procent smertedækket med børnepanodil, og det har hjulpet. Men han har været tydeligt påvirket, og han har været meget morsyg, siden det skete.«

Hevet ud af børnehaven

Den chokerende oplevelse har resulteret i, at Heidi Nielsen ikke længere har tillid til Børnehuset StrandLoppen, og derfor har hun hevet Frederik ud af institutionen.

»Det har været et kæmpechok, og jeg er dybt ulykkelig over det. Man forventer jo, at ens barn er trygt, når man afleverer det i børnehaven. Alt det er knust. Jeg kan næsten ikke sætte ord på det, fordi jeg er så rystet og frustreret over det, der er sket.«

B.T. har været i kontakt med lederen af Børnehuset StrandLoppen, Lone Stenbæk Larsen, men hun ønsker ikke at udtale sig om den konkrete sag.

Heller ikke Slagelse Kommune, som Korsør ligger i, ønsker at stille op til et interview, men i et skriftligt svar til B.T. siger Maj-Britt Thy, der er dagtilbudschef i kommunen:

»Det er et rigtig beklageligt forløb, hvor der er sket nogle misforståelser, som har gjort, at vi ikke har håndteret situationen godt nok. Det har vi beklaget over for forældrene, som vi mødes med i dag, og vi vil lære af hændelsen, så vi forhåbentlig kan undgå, at der sker noget lignende i fremtiden.«