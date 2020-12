Der var tale om en menneskelig fejl, da moren til fireårige Frederik ikke blev underrettet, efter hendes søn faldt og slog hovedet på legepladsen på Børnehuset StrandLoppen i Korsør.

Sådan lyder forklaringen fra Slagelse Kommune, som kalder det en 'ærgerlig episode' og beklager hændelsen.

»Det har været en frygtelig oplevelse for moren. Det er der ingen tvivl om. Og jeg kan derfor ikke andet at beklage, at hun har haft den oplevelse,« siger leder af dagtilbudsområdet i Slagelse Kommune, Maj-Britt Thy, til Sjællandske.

B.T. talte fredag med Frederiks mor, Heidi Nielsen, som var dybt chokeret over det syn, der mødte hende, da hun om eftermiddagen 1. december hentede sin søn i børnehaven.

Jeg kan ikke andet at beklage, at hun har haft den oplevelse. Frederiks mor, Heidi Nielsen

Den fireårige dreng sad nemlig mutters alene på en tom stue med en blodig mund, som senere skulle vise sig at være resultatet af en flækket overlæbe og løse fortænder.

30-årige Heidi Nielsen er ikke kun chokeret over, at Frederik blev efterladt alene i den tilstand, men også over at hverken hun, Frederiks far eller mormor, som alle står anført som kontaktpersoner, blev kontaktet og underrettet om hændelsen.

Ifølge Slagelse Kommune er begge dele dog resultat af misforståelser og menneskelige fejl.

Leder af dagtilbudsområdet, Maj-britt Thy forklarer over for Sjællandske, at pædagogen, der havde Frederik under opsyn, netop var gået ud af rummet, da moderen kom for at hente ham. Han sad derfor kun alene i sekunder eller minutter, lyder det.

Frederiks læbe er tydeligt hævet, ligesom hans tænder synes medtaget. Vis mere Frederiks læbe er tydeligt hævet, ligesom hans tænder synes medtaget.

At ingen af Frederiks kontaktpersoner blev underrettet er ifølge kommunen resultatet af en menneskelig fejl.

Angiveligt har pædagogen nemlig forsøgt at ringe – dog på et forkert nummer.