Scenen er næsten som taget ud af en film.

Fire veninder er på vej til en sjov fornøjelse. De skal prøve et såkaldt escape-room, hvor man gennem forskellige gåder skal finde vejen til at låse det rum, man befinder sig i, op. På vej op i elevatoren får de dog en chokerende og ægte udgave af den oplevelse.

Helt uafhængigt af hvor de var på vej hen fredag aften, oplevede de nemlig, at elevatoren op til forlystelsen faldt ned med et brag og derefter ikke kunne åbnes.

»Først skriger vi jo og går i panik, da elevatoren falder ned, men da vi så er nede og indser, at vi ikke kan falde længere, så er vi selvfølgelig chokerede, men mere fattede,« lyder det fra Mette Nørgaard Pedersen, som i første omgang udtalte sig til Herning Folkeblad om episoden.

Mette Nørgaard Pedersen var i Herning med sine veninder for at prøve et escape room, da ulykken indtraf.

Hun var sammen med sine tre veninder, da elevatoren røg ned.

Heldigvis var den kun fragtet et lille stykke op – omkring første sal – mener Mette Nørgaard Pedersen.

Efter faldet gik elevatoren helt død. De trykkede på alarmknapper og nogle andre knapper, men der skete ingenting. Derefter prøvede gruppen at ringe på det nummer, som elevatorfirmaet har opført inde i elevatoren.

I første omgang kunne de ikke få fat i nogen, fordi forbindelsen var for dårlig. Til sidst lykkedes det dog for en af de fire at få en sms igennem til en bekendte, hun vidste var i bygningen.

'Vi er fanget i en elevator,' lød beskeden.

Samtidig med at den bekendte kom dem til undsætning, fik en af de fire veninder endelig hul igennem på mobilen.

De ringede til det telefonnummer, som elevatorselskabet Otis har opført i elevatoren. Her fik de dog fat i en servicemedarbejder, som kvinderne oplevede som meget uhøflig.

»Til at starte med lyder det, som om hun ikke tror på det, vi siger. Hun kan ikke finde adressen og mener derfor ikke, at det er deres elevator, vi står i. Men deres navn står jo i den,« siger Mette Nørgaard Pedersen.

Den bygning, hvor firmaet Locked har deres udbrydermysterier i, er der, hvor Herning Højskole i sin tid huserede.

Gruppen får dog overbevist servicemedarbejderen om, at det er Otis' elevator, og medarbejderen får også fundet adressen.

B.T. har været i kontakt med Otis, men de ønsker hverken at kommentere på situationen med sikkerheden i elevatoren eller den behandling, som kvinderne oplevede at få.

I en mail, som B.T. har fået indsigt i, kan man dog se, at de beklager, at kvinderne har haft en dårlig oplevelse, men pointerer, at der var for meget støj til, at servicemedarbejderen kunne forstå dem.

'Som jeg kan forstå på vores nattevagt, var der meget støj i elevatoren, flere talte i munden på hinanden, og en talte i telefon. I havde svært ved at blive enige om adressen, men da I var blevet enige, oprettede og sendte hun straks en montør,' lyder det i mailen.

Hun har nu klaget til elevatorfirmaet over den behandling, de fik. Samtidig understreger hun dog, at der var mange mennesker, som var søde til at hjælpe.

»Det må endelig ikke blive dem fra Locked (escape-room-firmaet, red.), som bebrejdes. De var virkelige søde og hjælpsomme,« siger hun.

Til sidst kom pigerne ud, da en en af venindernes mand, den bekendte i bygningen, og en montør, som de talte med var over FaceTime, i samarbejde fik hjulpet dem.

»Jeg tror ikke rigtig, vi har tænkt over, hvad der ville være sket, hvis elevatoren var faldet fra en højere etage. Det turde vi nok ikke,« lyder det til sidst fra Mette Nørgaard Pedersen.