Københavns Vestegns Politi har her til morgen anholdt fire unge personer for et groft overfald på Albertslund Station.

To af de anholdte er 15 år gamle, mens de andre to er 16 år.

Overfaldet fandt sted 14. februar, hvor flere personer overfaldt 17-årige Marcus Alexander Aroli.

Det hele begyndte med, at Marcus Alexander Aroli foran sin lillesøster blev antastet af en 15-årig dreng, der umotiveret bankede en knytnæve i hovedet på ham.

Herefter gik det stækrt.

Marcus Alexander Aroli forsøgte at gå væk fra situationen med sin lillesøster under armen, men en større gruppe drenge, der blev betegnet som indvandre, løb efter og fortsatte overfaldet med flere knytnæveslag og spark.

Marcus Alexander Aroli skriver på Facebook, at de forsøgte at skubbe ham ned på skinnerne.

'Da jeg forsøgte at undslippe, var der en fjerde der spændte ben for mig, så jeg faldt ned på jorden. De forsøgte også flere gange at skubbe mig ned på skinnerne. Det sidste forsøg var da toget er ved at ankomme til perronen,' skriver han.

Københanvs Politi skriver, at anholdelsen af de fire personer er sket som konsekvens af en målrettet efterforskning siden overfaldet på den unge mand - som altså er Marcus Alexander Aroli.

Efterforskningen har tidligere ført til at tre andre unge er blevet anholdt og varetægtsfængslet. Med morgenens anholdelser vurderer politiet at alle gerningsmænd i sagen nu er identificeret og pågrebet.

»Jeg er meget tilfreds med, at vi nu har anholdt alle de unge, som vi mener der stod bag dette umotiverede overfald. Anholdelserne er sket på baggrund af godt efterforskningsarbejde og rigtig godt lokalkendskab,« siger politikommissær Andreas Mollerup.

En af de anholdte bliver efter planen fremstillet i grundlovsforhør i eftermiddag.