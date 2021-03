Positivprocent har siden 1. februar været under 0,5 trods begyndende genåbning og mere smitsom coronavariant.

Der er det seneste døgn registreret 520 nye smittetilfælde i Danmark. Det oplyser Statens Serum Institut (SSI).

De seneste smittetilfælde er fundet på 154.698 PCR-test i de offentlige testcentre og på sygehusene. Andelen af positive test - positivprocenten - er på 0,34.

Dermed ser de seneste ugers relativt stabile udvikling ud til at fortsætte. De seneste to uger har antallet af daglige smittetilfælde svinget mellem 400-600, mens positivprocenten har været mellem 0,3-0,5.

Det er de stabilt lave smittetal, som professor og overlæge Henrik Nielsen fra Infektionsmedicinsk Afdeling på Aalborg Universitetshospital hæfter sig ved.

- Siden 1. februar har positivprocenten været under 0,5. Det er da flot, synes jeg.

- Og jeg synes godt, vi kan konkludere, at genåbningen for de mindste børn i skolerne ikke har haft nogen betydning for smittetallene, siger han.

Mandag begyndte en ny fase med genåbning af dele af butikslivet, ligesom afgangselever nu har lov til at vende tilbage til klasserne i dele af landet.

Her skal vi ifølge Henrik Nielsen frem til midten af marts, før vi vil kunne forvente at se en effekt i smittetallene.

Det seneste døgn er antallet af indlagte med coronavirus på landets hospitaler faldet med otte til 217. Det tangerer det laveste niveau af indlæggelser siden starten af november.

Der er det seneste døgn registreret fire nye dødsfald. Dermed har Danmark samlet registreret 2374 dødsfald det seneste år.

De seneste tal viser også, at den britiske variant udgør langt de fleste nye smittetilfælde.

I sidste uge udgjorde den britiske variant tre ud af fire nye smittetilfælde. Da der er en vis forsinkelse på de tal, fylder varianten mere på nuværende tidspunkt.

Henrik Nielsen er imponeret over, at smitten ikke er steget mere, end den er, trods variantens fremmarch.

- Når vi stadig ser stabilt lave smittetal, trods det at den britiske variant nu er dominerende, så må det betyde, at befolkningen generelt er god til at efterleve de anbefalinger, der kommer.

- For hver uge, der går med lave smittetal, køber vi os tid. Vi nærmer os en god årstid, og flere og flere bliver vaccineret. Jeg er optimistisk, vil jeg sige, siger Henrik Nielsen.

Antallet af påbegyndte vaccinationer er det seneste døgn 12.822, og dermed har 479.252 personer i Danmark fået første stik. Det svarer til 8,2 procent af befolkningen.

188.169 har fået begge stik. Det svarer til 3,2 procent af befolkningen.

Sundhedsstyrelsen forventer, at alle over 16 år, der vil vaccineres, kan være færdigvaccineret 27. juni.

/ritzau/