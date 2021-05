Fremover vil Statens Serum Institut (SSI) hver fredag udgive tal for konfirmatoriske PCR-test.

Det er, når folk har fået en lyntest og samme dag eller dagen efter bliver PCR-testet for at få dobbelttjekket resultatet fra lyntestet, som regnes for mere usikker.

Det oplyser SSI på sin hjemmeside. Tallene skal ifølge instituttet "give et mere retvisende billede af smitteudbredelsen". SSI anbefaler at blive testet ved en PCR-test, hvis man har fået et positivt svar fra en lyntest.

De første af disse tal er offentliggjort fredag. De viser, at 2170 personer i Danmark i sidste uge blev testet positive for coronavirus ved en lyntest.

Heraf blev 91,9 procent PCR-testet samme dag eller dagen efter for at be- eller afkræfte coronasmitten.

Blandt disse fik 1156 personer bekræftet ved en PCR-test, at de var smittet. Men 811 havde fået et falsk positivt lyntestsvar og var altså alligevel ikke smittede.

Det vil altså sige, at mere end fire ud af ti positive lyntest i sidste uge var falsk positive.

Tallene viser også, at 1424 personer, som fik et negativt svar i en lyntest, alligevel var smittede ifølge PCR-testen. Omvendt fik 103.163 personer bekræftet, at den negative lyntest holdt stik.

