Der er påvist fire nye tilfælde af en særlig modstandsdygtig mutation af den britiske coronavirusvariant.

Der er påvist yderligere fire tilfælde af den nye britiske coronavirusmutation, der er mere modstandsdygtig over for antistoffer, skriver sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Twitter.

- Vi holder ekstra øje med den i lighed med P. 1 og B. 1.351, skriver ministeren.

Den nye britiske variant er særlig, fordi den både har en mutation, der gør den mere smitsom end den oprindelige variant af coronavirus, men også E484K-mutationen, der gør, at virusset har nedsat følsomhed over for antistoffer.

Statens Serum Institut (SSI) skriver på sin hjemmeside, at E484K-mutationen kan give problemer, fordi vaccinerne ikke nødvendigvis har den samme effekt, men det er endnu ikke bekræftet.

Der var allerede påvist to tilfælde af den nye særlige mutation af den britiske coronavirusvariant, B117. Ud over i Danmark og Storbritannien er den også fundet i Holland.

Selv om mutationen giver virusset nedsat følsomhed over for antistoffer, er der ikke tegn på, at virus med denne mutation giver et mere alvorligt sygdomsforløb.

/ritzau/