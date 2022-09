Lyt til artiklen

10-12 kilo kalvewienerschnitzler stående på et køkkenbord i 25 graders varme.

27 kilo flæsk i et køleskab med temperaturen 14 grader.

Snavs i køkkenet, snavs på køkkenværktøj og snavs i baglokale. Og en bagdør vidt åben uden opsyn for skadedyr.

Det er blot nogle af punkterne i Fødevarestyrelsens seneste kontrolrapport fra spisestedet Døstrup Landevejskro.

Her figurerer en sur smiley. Og det gør der på de seneste fire kontrolrapporter. Og går man endnu længere tilbage er der - afbrudt af en tilfreds smiley - endnu flere sure smileyer at finde.

Døstrup Landevejskro er en kro, der går helt tilbage til 1861, og på deres hjemmeside skriver de:

»Alle retter er fremstillet med omhu og respekt for de danske traditioner og naturligvis fremstillet af friske råvarer« og »Hos Døstrup Landevejskro & Motel gør vi hver dag vores allerbedste for at give dig en fantastisk oplevelse«.

Alligevel vælter sure smileyer, bøder og nu politianmeldelser ind.

I seneste kontrolrapport, fra 17. august, skriver Fødevarestyrelsen, at virksomheden er vejledt i temperaturer under opbevaring og madlavning - hertil svarer kroen:

»Jeg ville ønske, jeg kunne have fået noget oplæring i, hvordan tingene skulle være.«

Vi ville gerne have talt med ejer Hans-Henrik Hjortshøj, men det har hverken været muligt torsdag eller fredag.

I april fik jv.dk dog fat i ham, og her fortalte han, at kokken havde »fyldt køleskabet op en times tid, før Fødevarestyrelsen kom«.

»Temperaturniveauet i køleskabet nåede ikke ned, før Fødevarestyrelsen dukkede op. Nu har jeg udskiftet køleskabet, der var for dårlig til at holde temperaturen, med et industrikøleskab,« sagde han.

Men siden har kroen modtaget yderligere to sure smileyer.