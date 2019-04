Med genbrugelige plastglas vil NorthSide, Roskilde Festival, Tinderbox og Grøn mindske mængden af plastaffald.

Festivalgængere på fire af Danmarks største festivaler skal fremover nyde deres kolde drikkevarer fra glas af genbrugeligt plastik.

Festivalerne NorthSide, Roskilde Festival, Tinderbox og Grøn har hvert år langet over to millioner engangsplastkrus over disken, men det skal der altså ændres på.

Det oplyser Tinderbox i en pressemeddelelse.

De gamle glas af engangsplast bliver på årets festivaler erstattet af genbrugelige plastglas, som er udviklet af Tuborg i samarbejde med de fire festivaler.

Tuborg har løbende fået rådgivning fra miljøorganisationen Plastic Change for at finde den rette løsning. Løsningen indebærer blandt andet, at Tuborg stiller en ny, mobil opvaskemaskine til rådighed, der besøger de fire festivaler.

Opvaskemaskinen bliver 13,4 meter lang og kan vaske over 9000 genbrugsplastglas i timen.

Glassene bliver således vasket på stedet, og når de bliver slidte, bliver de sendt tilbage til leverandøren, som sørger for, at materialet bliver genbrugt.

De genbrugelige plastglas bliver produceret i Herning af Kifa Plast.

Plastic Change, der arbejder for at skabe mere opmærksomhed på konsekvenser ved plastaffald, kalder projektet "en vigtig sejr i kampen mod unødvendig engangsplastik".

- Det er første gang, at de fire festivaler arbejder sammen, og de skal have ros for sammen med Tuborg at gøre en indsats for at knække kurven for plastaffald, siger Henrik Beha, stifter af Plastic Change, i pressemeddelelsen.

Han forventer, at initiativet vil inspirere andre til at gå samme vej.

Også miljøminister Jakob Ellemann-Jensen (V) ser gode perspektiver i tiltaget.

- Det her er den type af samarbejder, som vi har brug for, hvis vi for alvor skal gøre noget ved vores genbrug og genanvendelse. Det skal vi, fordi vi ikke kan fortsætte med at forbruge plastik, som vi gør i dag, siger han i forbindelse med lanceringen.

