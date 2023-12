I alt 19 personer fra den danske evakueringsliste er blevet evakueret fra Gazastriben.

Fire personer på den danske evakueringsliste er blevet evakueret fra Gazastriben. Det oplyser Udenrigsministeriet til TV 2 søndag.

Det betyder, at i alt 19 personer fra den danske liste er blevet evakueret, lyder det.

- Udenrigsministeriet arbejder fortsat på at afklare ønske om og mulighed for udrejse for få yderligere personer, siger ministeriet til TV 2.

De fire personer er blevet modtaget af den danske ambassade og skal nu transporteres videre til Kairo i Egypten.

Til DR bekræfter Udenrigsministeriet, at der er tale om fire personer med dansk statsborgerskab. Til DR lyder det også, at de fire personer forventes at ankomme til Danmark inden for de næste par dage.

I Kairo vil der være "psykosocial og sundhedsfaglig ekspertise til stede" for de evakuerede, siger Udenrigsministeriet til DR.

De første personer fra danskerlisten blev evakueret 12. november. Blandt dem var et dansk barn og dets palæstinensiske mor.

To dage efter - den 14. november - blev yderligere 11 personer fra listen evakueret fra Gazastriben til Egypten.

Efter syv dage med våbenhvile i Gaza og fange- og gidseludvekslinger blev kampe genoptaget fredag morgen.

Efterfølgende lød det, at forhandlingerne mellem Israel og den militante palæstinensiske bevægelse Hamas ville fortsætte.

Den melding blev dog ændret lørdag, da Israel annoncerede, at landet vil trække sine forhandlere hjem fra Qatar. Ifølge premierminister Benjamin Netanyahu skyldes dette, at forhandlingerne er endt i en blindgyde.

Fra de palæstinensiske myndigheder i Gaza, som er styret af Hamas, lyder det, at mindst 15.523 palæstinensere er blevet dræbt. Heraf er 6150 angiveligt børn, mens 4000 er kvinder.

Ifølge de israelske myndigheder er godt 1200 israelere blevet dræbt siden Hamas' overraskelsesangreb 7. oktober.

